Opdagelse af gammel meteorit giver indsigt i det tidlige solsystem

Forskere har afsløret en gammel rumsten kendt som Erg Chech 002, der kunne tilbyde værdifuld information om dannelsen af ​​vores solsystem. Erg Chech 2020 blev opdaget i Sahara-ørkenen i Algeriet i 002 og indeholder højere niveauer af den radioaktive isotop aluminium-26 end forventet. Dette fund har betydelige implikationer for vores forståelse af planetarisk dannelse og datering af meteoritter.

Erg Chech 002 menes at være en stenet meteorit kendt som en achondritklippe, der ligner vulkansk sten og går tilbage til de tidlige stadier af vores solsystem. Det betragtes som den ældste kendte meteorit af vulkansk oprindelse. Tilstedeværelsen af ​​aluminium-26 i meteoritten er særlig afgørende, da denne isotop menes at have spillet en afgørende rolle i det tidlige solsystems udvikling.

Aluminium-26, kendt for at være en varmekilde i det tidlige solsystem, henfaldt til sidst og påvirkede smeltningen af ​​primitive klipper, der senere dannede planeterne. Opdagelsen af ​​denne isotop i Erg Chech 002 udfordrer imidlertid antagelsen om, at den var jævnt fordelt i hele det tidlige solsystem. Forskere fandt ud af, at denne meteorits moderlegeme må have indeholdt tre eller fire gange mere aluminium-26 end moderlegemet til lignende meteoritter, hvilket indikerer en ujævn fordeling af denne isotop.

For at bestemme alderen på Erg Chech 002 analyserede forskere bly- og uranisotoper og beregnede dens bly-isotopiske alder til at være cirka 4.566 milliarder år. Dette stemmer overens med solsystemets anslåede alder. Ved at sammenligne disse data med andre gamle meteoritter kan forskere få indsigt i planeternes oprindelse og potentielt revurdere alderen på tidligere undersøgte meteoritter.

Denne opdagelse bidrager til en bedre forståelse af de tidlige udviklingsstadier af vores solsystem og planeternes geologiske historie. Yderligere forskning i forskellige typer achondrit-bjergarter vil fortsætte med at forfine vores viden om det tidlige solsystem og dets dannelse.

kilder:

– Nature Communications (Offentliggjort 29. august 2023)

– Samtalen (Artikel af Evgenii Krestianinov)