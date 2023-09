De fremskridt og etiske overvejelser ved genredigering i medicin

Genredigering, et banebrydende felt inden for medicin, var det primære fokus på Dr. Tamara Sunbuls hovedsession, med titlen "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics." Dr. Sunbul, den medicinske direktør for Clinical Informatics hos Johns Hopkins Aramco Healthcare, understregede potentialet ved genotypebestemmelse og afhængigheden af ​​dataindsamling over tid.

Formålet med digital teknologi, såsom genredigering, er at opdage abnormiteter, der kan resultere i variationer i udfaldet ved ordinering af medicin. Dr. Sunbul forklarede, at individer kan reagere forskelligt på den samme medicin, hvilket fremhæver behovet for præcise diagnoser og behandlingsmetoder.

Et af de vigtigste fremskridt inden for genredigering er CRISPR-Cas9, også kendt som "genetisk saks." Denne teknologi skærer præcist DNA-sekvenser på specifikke steder, hvilket muliggør deletion eller indsættelse af gensekvenser, der modificerer DNA-basen. Mens CRISPR oprindeligt fandt anvendelse inden for landbrug og bioenergi, delte Dr. Sunbul sit potentiale inden for digital diagnostik og terapi.

Inden for digital diagnostik er nye metoder som SHERLOCK og DETECTR dukket op. Disse metoder anvender genredigering til at muliggøre hurtig påvisning af infektionssygdomme som COVID-19. Derudover bliver genredigering indarbejdet i lægemiddelopdagelsesprocesser af virksomheder som Atomwise, Deep Genomics og Valo.

Desuden spiller genredigering en afgørende rolle i at fremme celle- og genterapier for en række tilstande. Dette omfatter blodsygdomme som thalassæmi, seglcellesygdom og hæmofili, såvel som tilstande som Downs syndrom, arvelig blindhed, cystisk fibrose, Duchennes muskeldystrofi og Huntingtons sygdom. Gennem brugen af ​​CRISPR er det blevet muligt at omprogrammere en patients immunsystem til at målrette mod deres egen kræftsygdom, infektioner (såsom HIV, COVID-19, influenza, malaria, Zika og antibiotikaresistens) og kroniske sygdomme som hyperkolesterolæmi og type 1 diabetes.

På trods af disse bemærkelsesværdige fremskridt er etiske, juridiske og videnskabelige overvejelser stadig vigtige. Dr. Sunbul påpegede, at forkert genredigering kan have skadelige konsekvenser, og understregede behovet for forsigtighed og præcision. Genredigering har desuden potentiale til at påvirke fremtidige generationer, da irreversible ændringer kan videregives. Derfor er omfattende diskussioner om de etiske implikationer af genredigering nødvendige for at sikre ansvarlig anvendelse og sikre individers og samfundets velbefindende.

