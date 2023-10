Klimaændringer truer flagermusens ekstraordinære levetid, viser undersøgelser

En nylig undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences tyder på, at flagermusens bemærkelsesværdige levetid kan være i fare på grund af stigende globale temperaturer. Forskningen, udført af forskere fra University College Dublin og University of Bristol, fokuserede på dvalecyklussen for en gruppe vilde hesteskoflagermus.

Forskerne opdagede, at udsving i vejret under flagermusenes dvaleperiode påvirkede den molekylære mekanisme, der var ansvarlig for deres lange liv. Telomerer, som er stykker af DNA, der beskytter enderne af kromosomerne, forkortes hver gang en celle deler sig. Denne afkortningsproces er forbundet med aldring og aldringsrelaterede sygdomme.

Undersøgelsen viste, at flagermus, der dukkede op fra dvale oftere på grund af varmere forhold, havde væsentligt kortere telomerer sammenlignet med tidligere vintre med koldere temperaturer. Professor Emma Teeling fra University College Dublin udtrykte bekymring over disse resultater og udtalte, at den forventede stigning i globale temperaturer kan begrænse de gavnlige virkninger af dvaletilstand hos vilde flagermus.

Dr. Megan Power, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, sporede over 200 vilde større hesteskoflagermus over tre vintre for at undersøge virkningerne af dvale på telomerer. Forskningen afslørede, at dvale fungerer som en form for foryngelse, hvor telomererne udvider sig snarere end forkortes i dvaleperioden. Denne forlængelse skyldes sandsynligvis ekspressionen af ​​enzymet telomerase, som tillader telomert DNA at replikere sig selv uden at forårsage skade.

Undersøgelsens resultater understreger de potentielle konsekvenser af ændrede klimatiske forhold på flagermusens langlivede natur. Arter med lang levetid og langsom reproduktionshastighed, såsom flagermus, er særligt sårbare over for miljøændringer. Forskerne understreger vigtigheden af ​​at forstå, hvordan flagermus påvirkes af og tilpasser sig hurtige klimaændringer.

Yderligere undersøgelse er nødvendig for at udforske telomerases rolle i forlængelsen af ​​telomerer under dvale. Undersøgelsen fremhæver virkningen af ​​klimaændringer på flagermuspopulationers økologi og overlevelse, og understreger behovet for fortsat forskning og bevarelsesindsats for at beskytte disse ekstraordinære skabninger.

kilde:

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics in a skiftende klima: indsigt fra vilde større hestesko flagermus, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin