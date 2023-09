Forbedring af økosystemtjenester gennem økovoltaik: En bæredygtig tilgang til solenergi

Den konventionelle tilgang til solenergiinstallationer involverer ofte at rydde jord og placere solpaneler på den graderede overflade. Denne metode kan dog resultere i betydelige forstyrrelser af økosystemer. For at fremme en mere bæredygtig og miljømæssig ansvarlig tilgang foreslår forskere fra Colorado State University brugen af ​​ecovoltaics, som kombinerer energiproduktion med bevarelse af økosystemtjenester.

Agrivoltaics, som involverer dobbelt anvendelse af jord til landbrug og solcelleanlæg, er allerede blevet anerkendt som et positivt skridt mod bæredygtighed. Det har dog en tendens til at prioritere at maksimere elproduktionen uden at overveje de potentielle fordele for planter og dyr under solpanelerne. Ecovoltaics tager en anden tilgang ved at designe solcellepaneler, der tager hensyn til økosystemets behov, især i vandbegrænsede miljøer såsom græsarealer.

Forskerne henter inspiration fra deres arbejde på Jack's Solar Garden, det største agrivoltaik-forskningssted i USA. Her studerer de, hvordan solpaneler ændrer sollysmønstre og ændrer nedbørsfordelingen, hvilket skaber unikke mikromiljøer, der understøtter diversitet inden for solcelleanlæg. Disse mikromiljøer er centrale for begrebet økovoltaik.

En af de vigtigste fordele ved økovoltaik er dens potentiale til at genoprette stærkt forringede eller forladte landbrugsområder. Disse områder, som er ideelle til storskala solcelleanlæg, kan samtidig omdannes til levesteder, der øger biodiversiteten og samtidig giver ren energi.

For yderligere at undersøge de økologiske påvirkninger af solpaneler planlægger forskerne at etablere et nyt forskningsanlæg i et naturligt græslandsmiljø nær universitetets campus. Gennem dette initiativ sigter de mod bedre at forstå solcelleanlæggenes effekt på barske og tørre økosystemer, efterhånden som klimaforandringerne intensiveres i fremtiden.

Forskningen udført af Colorado State University-teamet har til formål at påvirke fremtidige solcelleanlæg ved at udforske principper, der prioriterer økologisk bæredygtighed. Ved at vedtage disse principper kan energiselskaber bidrage til både klimaløsninger og arealanvendelsesløsninger. Gennem økovoltaik bliver en mere bæredygtig og økologisk informeret solenergifremtid mulig.

kilder:

