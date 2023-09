NASA forbereder Space Launch System Rocket til Crewed Lunar Mission i 2024

NASA gør betydelige forberedelser til sin kommende Artemis 2-mission, som vil se fire astronauter begive sig ud på en månerejse. Dette vil markere første gang mennesker har rejst til månen i over 50 år. Missionen vil bruge NASAs Space Launch System (SLS) raket, som allerede har fløjet med et ubemandet rumfartøj ved navn Artemis 1.

Det primære fokus for NASAs forberedelser er at sikre besætningens sikkerhed under belastningen af ​​opsendelsen. Dette indebærer yderligere test af nye systemer ombord på SLS-raketten og dens mobile affyringsrampe, herunder et nødudslipssystem. Astronauterne selv er aktivt involveret i forberedelsesprocessen, som omfatter test på stedet med dem iført deres rumdragter.

Artemis 1-missionen, som sendte tre mannequiner rundt om månen, har givet et grundlag for at skabe en mere smidig forberedelsesproces til Artemis 2. De udfordringer, som Artemis 1 stod over for, såsom forsinkelser i simulerede opsendelsesnedtællinger, er blevet løst, og nu er fokus handler om besætningsrelateret indhold og træning for at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne.

Forberedelserne til Artemis 2 involverer forskellige vigtige milepæle. Besætningen vil simulere en opsendelsesdag sammen med jordbesætningen, deltage i nødflugtspraksis, og raketten vil gennemgå stablings- og samlingstest i NASAs Vehicle Assembly Building. Endelig vil stakken blive klargjort på affyringsrampen til missionens sene lancering i 2024.

Sikkerhed er den primære bekymring i hele forberedelsesprocessen. NASA vil udføre det samme antal opsendelsesnedtællingssimuleringer som før, og prioritere sikkerheden for både flyvebesætningen og jordbesætningen. Kontinuerlig træning og muskelhukommelsestræning er væsentlige komponenter i forberedelsen, hvilket sikrer, at alle teammedlemmer er godt forberedte til missionen.

Bemærkelsesværdige ændringer i Artemis 2 omfatter justeringer af brændstofpåfyldningsprocedurer baseret på erfaringer fra den våde generalprøve for Artemis 1. Designændringer til den mobile launcher hjælper med at forbedre dens funktionalitet. Der lægges også vægt på brændstoftankgrænseflader for at forhindre lækager, med data fra tidligere test, der informerer om de nødvendige justeringer.

Med disse omfattende forberedelser er NASA på vej til at gøre sin historiske Artemis 2-mission til en succesfuld bestræbelse, der baner vejen for fremtidig måneudforskning.

