The 2023 Orionid Meteor Shower: Et himmelsk skue, du ikke vil gå glip af

Det årlige Orionid-meteorregn er sat til at toppe den 22. oktober 2023 og levere en himmelsk visning, som du ikke vil gå glip af. Kendt for sine lyse og hurtige meteorer skaber Orioniderne en fantastisk visuel oplevelse på nattehimlen.

Meteorerne fra Orionid-brusen rejser med hastigheder, der overstiger 148,000 miles i timen (66 kilometer i sekundet) og har potentialet til at blive ildkugler, der producerer langvarige lysudbrud. De forlader ofte glødende "tog", når de passerer, som kan blive hængende i flere sekunder til minutter. Selvom de ser ud til at stamme fra stjernebilledet Orion, er meteorerne faktisk små fragmenter og partikler, typisk fra kometer eller asteroider, der brænder op, når de kommer ind i Jordens atmosfære.

I tilfældet med Orioniderne er disse meteorer affald produceret af Halley's Comet, en komet, der passerer Solen og Jorden hvert 75. til 79. år. Hver gang Halleys komet nærmer sig det indre solsystem, kaster den mellem 3 og 10 fod af sit materiale.

For at nyde den bedste seeroplevelse anbefales det at kigge 45 til 90 grader væk fra det strålende punkt på himlen. Dette perspektiv giver meteorerne mulighed for at fremstå længere og mere spektakulære. At se direkte på stråleren kan få meteorerne til at se kortere ud på grund af en effekt kaldet forkortning.

Orioniderne producerer typisk 15 til 20 meteorer i timen på deres højeste, når de observeres fra steder med minimal lysforurening. Men der har tidligere været tilfælde, hvor meteortallet steg til at tredoble dette tal. I år forventes der ikke intens aktivitet.

Det bedste tidspunkt at se meteorregn er i løbet af de umiddelbare timer efter midnat indtil daggry. Orioniderne topper tilfældigt i weekenden i 2023, hvilket gør det mere bekvemt at være sent oppe. Meteorregnen er synlig fra både den nordlige og sydlige halvkugle, med seere på den nordlige halvkugle vendt mod sydøst og dem på den sydlige halvkugle vendt mod nordøst.

Halley's Comet, kilden til Orionid-meteorerne, er en af ​​de mest berømte kometer og dukker op cirka en gang hvert 76. år. Dens sidste optræden var i 1986, og den er planlagt til at vende tilbage i 2061. Orioniderne tjener som en påmindelse om kometens vedvarende tilstedeværelse på vores himmel.

Uanset om du er en erfaren astronom eller en nysgerrig iagttager, lover Orionid-meteorregn 2023 at blive et himmelsk skue, som ikke bør gå glip af. Sørg for at finde et sted væk fra skarpt bylys, og medbring en græsplænestol eller et tæppe for at holde dig godt tilpas, mens du nyder showet.

Kilder: NASA, EarthSky, American Meteor Society