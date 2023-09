Colombiansk forsker, der studerer udenjordisk materiale i støvprøver bragt tilbage til jorden

En ung colombiansk forsker, Camilo Jaramillo-Correa, havde den unikke mulighed for at studere støvprøver bragt tilbage fra det ydre rum. Prøverne blev indsamlet af det japanske rumagenturs Hayabusa2-mission, som blev den første til at sende billeder fra opererende rovere på en asteroide og returnerede geologiske prøver til Jorden. Jaramillo-Correa, som studerede sin ph.d. i nuklearteknik på det tidspunkt, designede og byggede en forseglet prøvekapsel til at holde prøverne og beskytte dem mod luftforurening.

Hans mentorer spurgte, om det var muligt at bruge kapslen til at studere udenjordisk materiale, og Jaramillo-Correa modificerede og testede kapslen for at opfylde de strenge krav til prøvebeskyttelse. Holdet udførte undersøgelser af to sæt prøver fra asteroiden Ryugu: individuelle partikler og fint pulver. Analysen er i gang, men de forventer at få information om asteroidernes sammensætning, egenskaber og mulige beviser for rumforvitring.

At studere asteroider er vigtigt af to hovedårsager, ifølge Jaramillo-Correa. For det første giver de et øjebliksbillede af solsystemets tidlige stadier og kan hjælpe os med at forstå, hvordan det og planeten Jorden blev dannet, samt livets oprindelse. For det andet kan studier af asteroider give indsigt i virkningerne af rumforvitring og atmosfærisk forurening.

Jaramillo-Correas rejse fra Colombia til USA for hans forskning fremhæver også forskellene i forskningsmiljøer og adgang til ressourcer. Han bemærkede, at forskere i USA har meget lettere adgang til ressourcer, såsom instrumenter, sammenlignet med dem i Colombia. På trods af dette lærte han at værdsætte evnerne i sit laboratorium i Colombia og være ressourcestærk.

En anden colombiansk forsker, Andrea Guzman Mesa, forfulgte sine drømme inden for astrofysik. Hendes ph.d. fokuserede på at studere atmosfæren på planeter uden for vores solsystem. Hun sammenlignede atmosfæriske modeller med observationsdata ved hjælp af maskinlæringsrammer til at lave forudsigelser om sammensætningen af ​​disse atmosfærer. Guzman Mesa var også medvirkende til at øge synligheden for kvindelige videnskabsmænd i Colombia i håb om at skabe reel forandring i landets forskningsøkosystem.

