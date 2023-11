Ny statue afsløret på Nossal High School for at ære den lokale legende

Nossal High School i Berwick har for nylig afsløret en slående bronzestatue i naturlig størrelse til ære for den ansete Sir Gustav Nossal AC. Denne storslåede statue, som er lavet af internationalt anerkendte billedhuggere Gillie og Marc, hylder Sir Nossals bemærkelsesværdige videnskabelige præstationer, hans uvurderlige bidrag til skolen og hans imødekommende og venlige natur.

Den 20. november samledes skolesamfundet for at overvære den store afsløring af statuen til minde om den varige arv fra Sir Nossal. Dr. John Inns, formanden for skolerådet, udtrykte sin glæde over endelig at se statuen komme til live efter flere års omhyggelig planlægning og forberedelse, som begyndte tilbage i 2019 med det formål at falde sammen med skolens 10-års jubilæum i 2020.

Grundlæggeren af ​​Nossal High School, Roger Page, delte sine tanker om betydningen af ​​statuen. Ved at fremhæve Sir Nossals integrerede rolle i skolesamfundet udtrykte Page sit håb om, at statuen ville tjene som en passende hyldest til deres forbindelse. Han understregede endvidere, at Sir Nossal ofte besøgte skolen og tog sig tid til at interagere med elever, personale og besøgende. Som et symbol på denne elskede interaktion vil bronzestatuen af ​​en siddende Sir Nossal blive vist fremtrædende ved indgangen til skolen.

Ud over sin lokale anerkendelse er Sir Gustav Nossal en figur af national og international berømmelse. Sir Nossal blev kåret som årets australier i 2000 og har sat et uudsletteligt præg på både australske og globale samfund. Ved siden af ​​sit banebrydende arbejde inden for immunologi har han også helliget sig adskillige humanitære bestræbelser. Hans bemærkelsesværdige præstationer omfatter formandskabet for det globale program for vacciner og immunisering hos Verdenssundhedsorganisationen, samt samarbejde med Bill og Melinda Gates Foundations vaccineprogram.

Født i Østrig i 1931, migrerede Sir Nossal til Australien i en ung alder. Da han overvandt sprogbarrieren, udmærkede han sig akademisk, blev den bedste studerende på sin skole og fik til sidst sin medicinske grad fra University of Sydney. Efterfølgende forfulgte Sir Nossal sin ph.d. ved University of Melbourne. Hans berømte karriere førte ham til Melbournes berømte Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), hvor han fungerede som direktør fra 1965 til 1996.

Sir Nossal udtrykte sit håb om, at statuen, sammen med hans vedvarende indflydelse på skolen, ville inspirere fremtidige generationer til at realisere deres drømme. Han mindede publikum om, at Australien er et land med store muligheder og udtrykte sin taknemmelighed og stolthed over at stå foran dem. Sir Gustav Nossal opfordrede alle til at mindes deres tid på Nossal High School med glæde.

Statueprojektet blev gjort muligt gennem bidrag fra skolesamfundet og generøse donationer fra erhvervsleverandører såsom PSW Uniforms og Edunet Computers, samt en betydelig donation fra WEHI som anerkendelse af Sir Gustav Nossals uvurderlige bidrag til både medicinsk forskning og organisationen selv.

—

FAQ

Hvem er Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal er en østrigsk-født australsk videnskabsmand og humanitær. Han er kendt for sit arbejde inden for immunologi og har ydet betydelige bidrag til medicinsk forskning globalt. Sir Nossal modtog prisen som årets australier i 2000 og har tjent i ledende stillinger hos anerkendte organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen og Bill and Melinda Gates Foundations Vaccine Program.

Hvorfor blev en statue afsløret på Nossal High School?

Bronzestatuen blev afsløret på Nossal High School for at ære Sir Gustav Nossals præstationer, hans instrumentelle rolle i skolesamfundet og hans imødekommende natur. Statuen tjener som en hyldest til hans videnskabelige bidrag og hans vedvarende indflydelse som inspirationskilde for både studerende og ansatte.

Hvem skabte statuen?

Statuen blev lavet af internationalt anerkendte billedhuggere Gillie og Marc, kendt for deres enestående talent og evne til at fange essensen og præstationerne af bemærkelsesværdige figurer.