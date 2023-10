Nye standarder i Chile sigter mod at reducere lysforurening og beskytte mørke himmelstrøg

Chile er kendt for sine usædvanlige stjernekiggeriforhold, hvor Atacama-ørkenen er en af ​​de bedste steder for astronomer på grund af dens klare himmel og minimale lysforurening. For at bevare disse mørke himmelstrøg til astronomi og imødegå de skadelige virkninger af lysforurening på menneskers sundhed og biodiversitet har det chilenske miljøministerium indført en ny national belysningsstandard.

Tidligere havde de regioner, der var vært for store observatorier i Chile, specifikke belysningsregler for at beskytte deres mørke himmelstatus. Nu bliver disse standarder udvidet til resten af ​​landet for at fremme ansvarlig og bæredygtig udendørs belysningspraksis.

Den nye belysningsstandard fokuserer på at forbedre udendørsbelysningen ved at skifte fra intens blåt lys til blødere ravfarvede nuancer. Denne ændring hjælper med at minimere de negative indvirkninger på menneskers sundhed, såsom fedme, depression og visse typer kræft. Derudover skal oplyste reklamer være slukket mellem midnat og kl. 7, for at sikre, at kommerciel belysning ikke bidrager til lysforurening i afgørende nattetimer.

Ud over menneskers sundhed anerkender den nye nationale belysningsstandard også lysforurenings indvirkning på biodiversiteten. Kunstigt lys forstyrrer adfærden hos nataktive arter, herunder insektbestøvere og havfugle. Insektbestøvere er afhængige af måneskin og stjernelys til navigation, og lysforurening kan forvirre og desorientere dem, hvilket påvirker plantebestøvning og afgrødevedligeholdelse. På samme måde står Markham stormsvalen, en havfugl hjemmehørende i Chile, Ecuador og Peru, i fare på grund af lysforurening. Disse fugle bruger månens og stjernernes lys til at navigere til deres ynglepladser, men bybelysning forvirrer dem ofte og forhindrer vellykket migration.

Den nye nationale belysningsstandard har til formål at vende de negative påvirkninger af dyrelivet og beskytte områder, der er afgørende for bevaringsindsatsen. Ved at implementere intensitet, farvetemperatur og tidsgrænser søger Chile at opnå en rationel og bæredygtig brug af kunstig belysning, samtidig med at miljøet og menneskers velvære beskyttes.

Ud over disse fordele sikrer de nye regler også bevarelsen af ​​Chiles mørke himmelreservat, som er hjemsted for adskillige observatorier. Stigningen i lysforurening udgør en betydelig risiko for levedygtigheden af ​​astronomiske observationer på lang sigt. Ved at prioritere bevarelse af mørk himmel anerkender Chile vigtigheden af ​​astronomi og dens bidrag til at forstå universet.

Kilder: Fundación Cielos de Chile, det chilenske miljøministerium