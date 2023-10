Bat Skull fra 50 millioner år siden giver ny indsigt i den tidlige flagermusevolution

Et næsten intakt flagermus-kranie, der går cirka 50 millioner år tilbage, er blevet opdaget i en hule i Frankrig. Dette fund kaster lys over den tidligere mystiske tidlige udvikling af flagermus. Flagermus har en af ​​de dårligste fossilregistreringer blandt pattedyr, hvilket gør det udfordrende at afgøre, hvornår de først begyndte at flyve eller raste i huler, samt hvornår de udviklede deres unikke ekkolokaliseringsevner. Flagermuskraniet, der tilhører den uddøde art Vielasia sigei, var blandt 23 forstenede individer fundet i hulen.

Tidligere flagermusfossiler var ofte fragmenterede eller fuldstændigt fladtrykte, hvilket gjorde det vanskeligt at studere deres tredimensionelle anatomi og afgøre, om de brugte ekkolokalisering. Vielasia sigei-kraniet var dog perfekt bevaret i kalksten og bibeholdt sin oprindelige form. Dette gjorde det muligt for forskere at studere det indre øre og sammenligne det med moderne flagermus. Resultaterne tyder på, at denne gamle flagermus sandsynligvis brugte ekkolokalisering og placerede den et godt stykke foran hvaler med hensyn til at udvikle denne evne. Før denne opdagelse var videnskabsmænd kun sikre på ekkolokalisering i moderne flagermusfamilier.

Vielasia sigei flagermusen var en lille huleboende art, der kun målte 1.8 cm lang. Dette modsiger tidligere antagelser om, at tidlige flagermus primært levede i træer omkring søer og skove. Stabiliteten af ​​hulemiljøer gav sandsynligvis et tilflugtssted under de fluktuerende temperaturændringer i den tidlige eocæne periode.

Selvom denne opdagelse ikke endegyldigt afgør debatten om tidlig ekkolokalisering af flagermus, giver den overbevisende beviser. Det tjener også som inspiration til yderligere udforskning af fossiloptegnelsen for at få mere indsigt i flagermusens udvikling og deres unikke egenskaber.

kilder:

- "Opdagelsen af ​​gammel flagermus 'uknusset' kranie kaster nyt lys over den tidlige flagermusevolution," University of New South Wales Sydney

– Aktuelt Biologisk Tidsskrift