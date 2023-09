Den ældste trækonstruktion udgravet: en avanceret forfædres civilisation?

Arkæologer har for nylig gjort en banebrydende opdagelse: den ældste træstruktur, der nogensinde er fundet, og dateres næsten en halv million år tilbage. Dette fund tyder på, at vores forfædre var langt mere avancerede end tidligere antaget. Den bemærkelsesværdige struktur blev fundet ved Kalambo Falls i Zambia, nær grænsen til Tanzania, og er usædvanligt velbevaret. Det menes at være en platform, gangbro eller hævet bolig, der holdt vores slægtninge over vandet.

Træet bærer snitmærker, hvilket indikerer, at primitive værktøjer blev brugt til at forbinde to store træstammer for at skabe strukturen. Foruden træplatformen blev der også fundet en samling træværktøjer, herunder en kile og en gravestok, på stedet. Denne opdagelse udfordrer forestillingen om, at vores forfædre kun brugte træ til begrænsede formål såsom at starte ild eller jagt.

Larry Barham, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen og en arkæolog ved University of Liverpool, udtalte, at dette fund ændrede hans opfattelse af vores forfædre. Det viste, at de havde evnen til at transformere deres omgivelser og skabe noget innovativt. Barham mener, at dette indikerer et højt niveau af abstrakt tænkning og muligvis endda sprogfærdigheder.

Strukturen var en tilfældig opdagelse, der blev gjort under udgravninger i 2019 nær Kalambo-floden, over et vandfald, der når en højde på 235 meter. Den høje vandstand ved vandfaldet menes at have bevaret træstrukturen gennem århundreder. Opdagelser, der involverer gammelt træ, er sjældne på grund af dets tendens til at rådne uden at efterlade mange spor til fremtidige generationer.

For nøjagtigt at bestemme strukturens alder brugte forskere en ny metode kaldet luminescensdatering, som måler sidste gang mineraler blev udsat for sollys. Dette afslørede, at strukturen er mindst 476,000 år gammel, før udviklingen af ​​Homo sapiens. Fossiler af Homo heidelbergensis, en menneskelig slægtning, er blevet fundet i regionen, der går tilbage mellem 700,000 og 200,000 år.

Opdagelsen udfordrer den fremherskende tro på, at menneskelige forfædre var nomadiske. Strukturens placering nær vandfaldene, som gav en pålidelig vandkilde, tyder på, at den kan have fungeret som en permanent bolig. Denne hypotese er dog endnu ikke blevet bevist, og der er behov for yderligere forskning.

Samlet set viser dette utrolige fund vores forfædres enorme evner og opfindsomhed. Det viser deres avancerede tænkning, planlægningsevner og skabelsen af ​​strukturer, der aldrig er set før. Opdagelsen rejser spændende spørgsmål om udviklingen af ​​tidlige civilisationer og fremhæver behovet for yderligere udforskning og undersøgelse af vores fjerne fortid.

– Luminescensdatering: en teknik, der bestemmer alderen af ​​mineraler ved at måle tiden siden deres sidste eksponering for sollys.

– Homo heidelbergensis: en uddød menneskelig forfader, der menes at have levet for mellem 700,000 og 200,000 år siden.

– Abstrakt tænkning: evnen til at tænke over begreber, der ikke er fysisk til stede eller direkte opleves.

