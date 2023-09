Forskere udvikler en forbrændingsdrevet insektskalarobot

Forskere ved Cornell University har med succes skabt en robot i insektskala drevet af forbrænding, der overgår evnerne hos elektrisk drevne robotter med hensyn til hastighed, styrke, fleksibilitet og springevne. Holdet kombinerede bløde mikroaktuatorer med kemisk brændstof med høj energitæthed for at overvinde udfordringerne ved at reducere motorer, motorer og pumper. Ved at bruge et kemisk brændstof med høj energitæthed svarende til det, der bruges i biler, var forskerne i stand til at øge robottens kraft og ydeevne betydeligt. Robotten, der måler lidt over en tomme lang og vejer, hvad der svarer til halvanden papirclips, er 3D-printet med en flammebestandig harpiks og udstyret med fire aktuatorer, der fungerer som dens fødder.

Aktuatorerne er i stand til at producere 9.5 newtons kraft sammenlignet med de cirka 0.2 newtons, der produceres af robotter af samme størrelse. Robotten kan også operere ved frekvenser større end 100 hertz, opnå forskydninger på 140 % og løfte 22 gange sin kropsvægt. Dens forbrændingsdrevne aktuatorer gør det muligt for den at navigere i vanskeligt terræn, fjerne forhindringer, hoppe utrolige afstande og bevæge sig hurtigt på jorden. Udformningen af ​​aktuatorerne tilbyder også en høj grad af kontrol, hvilket giver operatørerne mulighed for at justere hastigheden, frekvensen af ​​gnistdannelse og brændstoftilførsel i realtid for at udløse en række reaktioner.

Forskerne planlægger at samle flere aktuatorer for at producere fint kontrollerede og kraftfulde bevægelser i større skala. De sigter også mod at udvikle en ubundet version af robotten ved at bruge et flydende brændstof, der kan medbringes ombord, sammen med mindre elektronik. Dette gennembrud inden for forbrændingsdrevet robotteknologi bringer os tættere på virkeligheden med at bruge robotter i insektskala til eftersøgnings- og redningsoperationer, udforskning, miljøovervågning, overvågning og navigation i udfordrende miljøer.

