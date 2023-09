Kinas Chang'e-4-mission afslører Månens hemmeligheder

Kinas Chang'e-4-mission har givet banebrydende indsigt i månens mysterier. Missionen, udført af den kinesiske nationale rumfartsadministration (CNSA), opnåede den historiske milepæl med at lande på den anden side af månen i 2018. Siden da har rumfartøjet taget bemærkelsesværdige billeder og udtrukket mineralprøver og kastet lys over månens geologisk historie.

Resultaterne af Chang'e-4-missionen blev for nylig offentliggjort i Journal of Geophysical Research: Planets. Analysen afslørede, at de øverste 130 fod (40m) af månens overflade består af flere lag af støv, jord og knuste sten. Forskere opdagede også fem forskellige lag af månelava under denne overflade, som spredte sig over landskabet for milliarder af år siden.

Eksperter mener, at månen blev dannet for 4.51 milliarder år siden, da et objekt på størrelse med Mars kolliderede med Jorden og resulterede i, at et fragment brækkede af. I de næste 200 millioner år oplevede månen forskellige påvirkninger fra rumaffald, hvilket skabte revner på dens overflade. Ligesom Jorden indeholdt månens kappe lommer af smeltet magma, som sivede ind i sprækkerne på grund af vulkanudbrud.

De nye data fra Chang'e-4 afslører dog, at den vulkanske aktivitet på månen gradvist faldt over tid. Jo tættere den vulkanske sten var på månens overflade, jo tyndere blev den, hvilket tyder på, at månen var ved at køle ned og blive geologisk inaktiv.

Mens vulkansk aktivitet menes at være ophørt for mellem en milliard og 100 millioner år siden, spekulerer forskere, herunder astrogeologisk ekspert Jianqing Feng, i, at der stadig kan være magma gemt dybt under månens overflade.

Denne banebrydende mission markerer kun begyndelsen på yderligere udforskning og kortlægning af månens geologiske træk ved Chang'e-4-missionen. De opdagelser, der er gjort indtil videre, giver værdifuld indsigt i månens fortid og bidrager til vores forståelse af solsystemets historie.

