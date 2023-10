De overraskende hemmeligheder skjult under jordskorpen

I en banebrydende undersøgelse har forskere gjort en fascinerende opdagelse om Jordens kappe – laget mellem skorpen og kernen. Det viser sig, at der under vores fødder ligger et enormt reservoir af vand, der i størrelse kan sammenlignes med Stillehavet, Atlanterhavet og Indiske oceaner tilsammen.

I modsætning til det flydende vand, vi er bekendt med på Jordens overflade, er dette vand lagret i form af ioner inde i krystaller i kappen. Dette fund udfordrer den langvarige tro på, at de øvre og nedre kapper er blottet for vand. Det tyder på, at overgangszonen mellem dem, der ligger omkring 255-410 miles under jorden, faktisk er våd.

Forskerne udførte eksperimenter på klipper, der er repræsentative for mantelovergangszonen. Ved at observere viskositetsniveauerne for disse klipper fandt de en sammenhæng med de målte niveauer af kappen. Dette indikerer, at overgangszonen faktisk indeholder vand.

Desuden tyder undersøgelsen på, at Jorden kan være "våd helt ned til sin kerne." Det foreslås, at kappen selv er i stand til at producere vand gennem kemiske reaktioner, i stedet for udelukkende at stole på kollisioner med isrige kometer under planetens tidlige historie.

Afsløringen af ​​dette enorme underjordiske vandsystem har konsekvenser ud over vores egen planet. Det rejser muligheden for, at andre himmellegemer, inklusive ekstrasolare planeter, også kan rumme skjulte oceaner i deres kapper.

Tilstedeværelsen af ​​vand dybt inde i Jordens indre har potentielle konsekvenser for seismisk aktivitet. Efterhånden som vandet undslipper krystallerne, kan det generere et enormt tryk, der i sidste ende udløser jordskælv, der stammer hundredvis af miles under overfladen. Dette kaster nyt lys over den mystiske oprindelse af visse seismiske begivenheder.

På trods af disse bemærkelsesværdige resultater er det videnskabelige samfund fortsat usikkert om den nøjagtige oprindelse og mængden af ​​vand på vores planet. Den igangværende debat fremhæver kompleksiteten af ​​Jordens udvikling og dens relevans for at forstå andre himmellegemer.

FAQ:

Q: Hvor er vandet opdaget i undersøgelsen?

A: Vandet findes i kappen, laget mellem jordskorpen og kerne.

Q: Hvordan opbevares vandet?

A: Vandet opbevares i krystaller som ioner i stedet for i flydende form.

Spørgsmål: Hvilke implikationer har opdagelsen for seismisk aktivitet?

A: Frigivelsen af ​​vand fra krystallerne kan potentielt udløse jordskælv dybt under jordens overflade.

Q: Kan andre planeter have skjult vand i deres kapper?

A: Ja, det er muligt, at andre himmellegemer, inklusive ekstrasolare planeter, også indeholder skjulte oceaner i deres kapper.

Q: Hvor kan jeg finde mere information om dette emne?

A: For flere detaljer kan du læse den originale artikel på [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).