Månens sydpol valgt som landingssted for NASAs Artemis III-mission

Et nyt billede af månens anden side har afsløret den region, NASA har valgt til landingen af ​​Artemis III-missionen. Denne mission er en del af NASAs ambitiøse plan om at bringe mennesker tilbage til månens overflade for første gang i over 50 år. Det valgte landingssted er månens sydpol, som er af stor videnskabelig interesse, fordi den menes at indeholde vandis i permanent skyggede kratere.

NASA samarbejdede med National Geographic for at frigive et mosaikbillede af Shackleton-krateret, der ligger ved månens sydpol. Billedet blev taget med NASAs ShadowCam-instrument på Korea Pathfinder Lunar Orbiter-rumfartøjet sammen med yderligere billeder fra Lunar Reconnaissance Orbiter. Shackleton-krateret er et af de permanent skyggede kratere i regionen, hvilket gør det til et potentielt hotspot for vandis.

Det indre af Shackleton-krateret, indhyllet i permanent mørke, afsløres i mosaikbilledet. Krateret blev fanget af ShadowCam, et NASA-instrument designet til at udforske de skyggefulde dele af månens overflade. De omkringliggende områder blev afbildet af Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Billedet viser dele af tre af de 13 potentielle landingsområder for Artemis III-astronauter.

Vandis er en sjælden ressource på månen, da den typisk fordamper, når den udsættes for sollys. Imidlertid skaber de permanent skyggede kratere i månens sydpol et ideelt miljø for vandispersistens. NASA-forskere mener, at vandisen i disse kratere kan bruges til forskellige formål, herunder astronautforbrugsvarer, strålingsafskærmning og raketdrivmiddel.

Artemis III-missionen er planlagt til 2025, og forud for det planlægger NASA at gennemføre den Artemis II-bemandede mission rundt om månen. NASA vil også sende en måne-rover kaldet VIPER for at søge efter isaflejringer. Disse missioner vil bane vejen for fremtidige bemandede missioner og ressourceudnyttelse på månens overflade.

