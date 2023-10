Sådan fanger du solformørkelsen sikkert med din mobiltelefon

Du kan fange solformørkelsen på din mobiltelefon, men ikke i sin fulde herlighed. Ifølge Scott Fisher, en astronomi-lektor ved University of Oregon, kan der være en teknisk begrænsning, hvor solen ikke vises stor nok på skærmen til at se den godt. Det er nemmere at tage et stillbillede af formørkelsen end at optage en video, fordi der er kortere eksponeringstid. Fisher anbefaler, at du bruger et stativ eller læner din telefon mod en stabil genstand for at undgå rysten i hånden, mens du optager videoen.

Det er vigtigt at bemærke, at det aldrig er sikkert at se direkte på solen under en formørkelse uden den passende beskyttelsesbriller, da solstrålingen kan beskadige nethinden. Almindelige solbriller er ikke tilstrækkelige, da de ikke giver tilstrækkelig beskyttelse. Sikre solceller skal overholde ISO 12312-2 internationale standard og skal opfylde visse krav, såsom at blokere ikke mere end 0.00032 % af sollys, være fri for defekter og dække begge øjne.

For at fange solformørkelsen på din mobiltelefon, er det afgørende at bruge det rigtige solfilter foran kameralinsen. Filteret skal være specielt fremstillet til sol visning. Carly Stocks, en Utah-baseret fotograf, anbefaler at bruge filtre, der skrues foran objektivet, men at tape et på kan også fungere. Filteret skal være større end selve objektivet og bør altid være tændt under seeroplevelsen for at sikre sikkerheden for dine øjne og kamerasensor.

Selvom det er muligt at fange solen under solformørkelsen i selfie-tilstand ved at placere et solfilter over frontkameraets linse, resulterer det muligvis ikke i den bedste selfie. Stocks forklarer, at billedet sandsynligvis vil være helt sort med en lillebitte sol. Du kan dog bruge en solfremviser eller et ark solfilter til at dække solen i rammen og få et billede af det. Det er vigtigt at være forsigtig med at bruge et mindre filter, da det kan risikere at beskadige din telefon, mens du forsøger at indramme den.

Hvis du ikke har formørkelsesbriller, kan håndholdte seere bruges til at dække begge øjne, mens du ser. Et andet alternativ er at skabe en gør-det-selv formørkelsesprojektor ved hjælp af en papkasse, et hvidt ark papir, tape, saks og et stykke aluminiumsfolie. Ved at skabe et nålehul i aluminiumsfolien og projicere lyset på det hvide ark papir, kan en halvmåne ses uden at se direkte på solen.

Solformørkelsen på lørdag vil kunne ses i flere amerikanske stater, herunder Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, Californien, Idaho, Colorado og Arizona.

