Indiens Chandrayaan-3 Lander hviler under månens nat før genopvågningsforsøg

Chandrayaan-3-landeren, efter at have landet på månens overflade og blevet den fjerde nation, der gør det, er nu i dvaletilstand, mens den hviler gennem den 14-dages månenat. De primære mål for missionen, herunder teknologidemonstrationer og dataindsamling med fokus på at analysere sammensætningen af ​​månens jord og atmosfære, er blevet gennemført med succes. Chandrayaan-3-missionen markerer den første udforskning så tæt på månens sydpol, en region, der menes at indeholde aflejringer af vandis, der kan bruges til fremtidige missioner og rumudforskning.

Landingen var et punkt af national stolthed for Indien, hvor millioner af mennesker så onlinedækning og fejrede landets utrættelige videnskabelige indsats. Chandrayaan-3 landeren og dens sekshjulede rover er blevet udstyret med en række videnskabelige instrumenter, der har fungeret normalt under missionen. Roveren har rejst over 100 meter hen over månens overflade, taget billeder og indsamlet data. Forskere har allerede gjort overraskende opdagelser, såsom den højere end forventet temperatur på månens overflade og tilstedeværelsen af ​​svovl nær månens sydpol.

I de kommende uger vil missionskontrollører forsøge at vække landeren igen og fortsætte dens videnskabelige undersøgelser. Evnen til succesfuldt at løfte landeren fra månens overflade, som demonstreret af et lille hop den lavede den 4. september, vil være afgørende for fremtidige missioner, der sigter mod at returnere prøver eller astronauter fra månen.

