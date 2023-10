Utroligt underligt Alibaba elektriske køretøj i ugen: Den Troncycle-inspirerede fritgående kofanger bilmotorcykel

Denne uges Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week har en skør og ukonventionel maskine, der ser ud til at trodse fornuften. Introduktion af fritgående kofangerbilmotorcykel inspireret af Troncycle. I modsætning til traditionelle karnevalsture behøver denne elektriske motorcykel ikke at være bundet til et stålgulv og -loft. Den er drevet af et indbygget batteri, hvilket giver mulighed for fri bevægelse overalt.

Selvom dette utraditionelle køretøj måske ikke er egnet til daglig pendling, tilbyder det unikke funktioner, der kompenserer for dets manglende hastighed og kraft. Udstyret med "fire radarer" og "anti-kollisionsplastik" prioriterer motorcyklen sikkerheden. På trods af dets laveffekts 24V batteri og 350W motor, kompenserer køretøjet med dets højteknologiske funktioner.

Ud over sine sikkerhedsfunktioner skiller motorcyklen sig ud med sit farverige LED-lysshow, der garanterer en visuelt tiltalende tur. Selvom den måske ikke når høje hastigheder, kompenserer dens æstetiske appel for dens manglende hastighed.

Det er vigtigt at bemærke, at dette Troncycle-inspirerede køretøj afviger fra det traditionelle motorcykeldesign. Den har tre eller fire mindre hjul under chassiset, der ligner en motorcykelformet gokart.

Overraskende nok inkluderer dette børnelegetøj også et stolpesæde, der giver forældre mulighed for at opleve spændingen, mens deres børn tager kontrollen. Denne unikke konfiguration giver en enestående rideoplevelse for både børn og forældre.

For dem, der ønsker at se kofanger-tron-cyklussen i aktion, er en video tilgængelig, der viser køretøjet, der køres af en professionel på en lukket bane.

Sammenfattende fremhæver denne Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week en fritgående kofangerbilmotorcykel med Troncycle-inspirerede designelementer. På trods af sine beskedne specifikationer tilbyder motorcyklen innovative sikkerhedsfunktioner, et levende LED-lysshow og en unik konfiguration, der giver forældre mulighed for at køre sammen med deres børn.

Definitioner:

– Kofangerbil: En lille elektrisk drevet bil, der bruges i forlystelsesparker og messer, designet med en gummikofanger til at absorbere kollisionspåvirkninger.

– Troncycle: En fiktiv motorcykel med i filmen "Tron", kendt for sit futuristiske design og lysende æstetik.

