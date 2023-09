Biotech Company Light Bio udvikler gensplejsede glødende petuniaer

Et biotekfirma ved navn Light Bio har fået tilladelse fra det amerikanske landbrugsministerium til at sælge gensplejsede glødende petuniaer i USA. Disse petunia producerer en neongrøn glød om natten takket være tilføjelsen af ​​DNA fra en selvlysende svamp kaldet Neonothopanus nambi. Virksomheden planlægger at begynde at sende planterne i begyndelsen af ​​2024.

Bioluminescens er den proces, hvorved organismer producerer lys gennem en reaktion mellem oxygen og et stof kaldet luciferin, lettet af et enzym kaldet luciferase. Mens bioluminescens findes i omkring 1,500 arter, er den dårligt forstået i de fleste organismer undtagen bakterier. I 2018 identificerede forskere de specifikke enzymer i Neonothopanus nambi, der gør det muligt for den at udsende lys.

Andre forsøg på at skabe glødende planter i fortiden har involveret sprøjtning af planter med et kemikalie fundet i ildfluer eller genmodificeret planter med gener fra bioluminescerende bakterier. Disse metoder havde dog begrænsninger, såsom behovet for specialiserede behandlinger eller produktion af svagt lys.

Light Bios gennembrud involverer opdagelsen af ​​en svampebioluminescensvej, der kan koordineres med plantens eget stofskiftesystem. Denne vej involverer et molekyle kaldet koffeinsyre, som er rigeligt i planter, og fire forskellige enzymer, der omdanner det til luciferin. De resulterende planter lyser mere klart end tidligere forsøg og udsender lys gennem hele deres livscyklus.

Mens der er blevet rejst bekymringer om de potentielle miljørisici ved gensplejsede glødende planter, har Light Bio adresseret disse bekymringer ved at sige, at planterne primært vil blive dyrket i kontrollerede miljøer såsom hjem, virksomheder og botaniske haver, hvor kunstig belysning allerede overstiger lyset. udsendes af planterne.

Light Bio planlægger i første omgang at sælge de glødende petuniaer online i en begrænset udgivelse, med planer om at udvide til planteskoler og havecentre i fremtiden. Virksomheden har også til formål at udvikle flere typer prydplanter og gøre dem endnu lysere.

