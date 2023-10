The Whisper of Pando: Listening to the Trembling Giant

Gamle og enorme, Pando, et enkelt træ med 47,000 stængler, der spirer fra et fælles rodsystem over 100 acres i Utah, er en af ​​de største levende organismer på Jorden. Med en historie, der muligvis strækker sig over 12,000 år, har denne kolossale rystende asp akkumuleret over 6,000 tons liv. Nu, takket være optagelser udgivet i år, har vi mulighed for at lytte til dette storslåede træ på en måde, som aldrig før har været mulig.

Lydkunstner Jeff Rice, inviteret af Friends of Pando, placerede en hydrofon inde i en fordybning ved bunden af ​​en gren og lod den nå ned til træets rødder. Til sin overraskelse hørte han en svag lyd, der tog til under et tordenvejr, og fangede en uhyggelig lav rumlen. Lyden, som Rice forklarer, er resultatet af de millioner af blade, der vibrerer træet, passerer gennem grenene og ned i jorden.

Ved at bruge disse optagelser har Friends of Pando til hensigt at bruge lyd til at kortlægge det komplekse netværk af rødder under overfladen. Lance Oditt, grundlæggeren af ​​Friends of Pando, ser potentialet for, at lyd ikke kun leverer smukke og interessante auditive oplevelser, men også giver uvurderlig information om Pandos sundhed og dets omgivende miljø. Disse lyde tjener som en registrering af lokal biodiversitet og tilbyder en basislinje, der kan måles i forhold til miljøændringer.

Denne innovative tilgang til at forstå Pando kan hjælpe med at kaste lys over forskellige aspekter af denne ældgamle enhed. Gennem de indsamlede data kan der udføres yderligere undersøgelser af vandbevægelser, forholdet mellem grenarrays, insektkolonier og roddybde. Disse undersøgelser har til formål at afsløre mere om økosystemet omkring Pando, som i stigende grad er truet på grund af menneskelige aktiviteter og tilbagegangen af ​​rovdyr, der holder planteædende populationer i skak.

Optagelserne af Pandos hvisken blev præsenteret på det 184. møde i Acoustical Society of America, og de tjener som et vidnesbyrd om vigtigheden af ​​at lytte til denne skælvende kæmpes hemmeligheder, før de går tabt.

Kilder: The Guardian, Friends of Pando