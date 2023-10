Udnyttelse af molekylær kraft: Generering af elektricitet på nanoskala

Forskere har opdaget en lovende metode til at generere elektricitet ved at udnytte den naturlige bevægelse af molekyler i en væske. Holdet, ledet af Yucheng Luan, udviklede en enhed, der fanger energien produceret af den molekylære bevægelse og omdanner den til en stabil elektrisk strøm. Dette gennembrud kan give en ny kilde til ren energi, som er bredt tilgængelig.

Enheden anvender piezoelektrisk materiale, specifikt zinkoxid, som udviser evnen til at generere elektrisk potentiale, når det udsættes for bevægelse eller deformation. Nanoarrays af dette materiale blev nedsænket i en væske, hvilket gjorde det muligt for væskens bevægelse at få zinkoxidtrådene til at bølge og bøje, hvilket resulterede i generering af elektricitet. Dette design kræver ingen eksterne kræfter, hvilket gør det til en yderst effektiv og bæredygtig energihøster.

De potentielle anvendelser af denne teknologi er enorme. Det kan bruges til at drive nanoteknologier såsom implanterbart medicinsk udstyr, eller det kan skaleres op til at skabe generatorer i kilowattskala til udbredt energiproduktion. Desuden adskiller enhedens evne til at generere elektricitet fra væskers molekylære termiske bevægelse den fra andre energihøstmetoder, der er afhængige af eksterne kilder som vind- eller solenergi.

Forskerholdet arbejder allerede på at forbedre enhedens energitæthed ved at udforske forskellige væsker, højtydende piezoelektriske materialer og alternative enhedsarkitekturer. Deres mål er at forbedre effektiviteten og skalerbarheden af ​​denne innovative energigenereringsteknologi.

Som konklusion, ved at udnytte den iboende bevægelse af molekyler i væsker, har forskere udviklet en molekylær termisk bevægelseshøster, der kan generere elektricitet. Dette gennembrud tilbyder en lovende vej mod en renere og mere bæredygtig fremtid, hvor interne energikilder kan bruges til at imødekomme vores voksende energibehov.

Kilde: Molecular thermal motion harvester til elkonvertering, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055