Den første officielle stjernefest i Hanle Dark Sky Reserve giver en unik oplevelse for amatørastronomer

Indian Institute of Astrophysics (IIA) organiserede i samarbejde med Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, den første officielle stjernefest for erfarne amatørastronomer. Arrangementet fandt sted i Hanle Dark Sky Reserve i det østlige Ladakh fra den 12.-15. oktober. Hanle, hjemsted for Indian Astronomical Observatory, byder på mørk himmel og tørt vejr, der er ideelt til at observere himmellegemer.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) har en af ​​de mørkeste himmelstrøg i Indien og dækker et område på cirka 22 km i radius. Reservatet blev etableret af UT Ladakh for at bevare den uberørte mørke himmel og kontrollere menneskeskabt lysforurening. Det støtter ikke kun astronomisk forskning, men fremmer også astroturisme og bidrager til den socioøkonomiske udvikling af lokale landsbyer.

Omkring 30 amatørastronomer deltog i stjernefesten og medbragte deres teleskoper og kameraer for at fange nattehimlens skønhed uden indblanding fra lysforurening. Ajay Talwar, en prisvindende astrofotograf, fremhævede vigtigheden af ​​mørke himmelstrøg for at observere svage genstande og tage detaljerede fotografier. Han understregede, at visse astronomiske fænomener såsom False Dawn og Zodiacal Light kun kan observeres fra Hanle på grund af dets mørke.

Et af højdepunkterne ved stjernefesten var muligheden for at overvære og fotografere Zodiacal Light, som er det svage sollys spredt af støv i solsystemets plan. Deltagerne kunne observere dette fænomen to på hinanden følgende nætter.

Arrangementet tiltrak deltagere fra forskellige steder i Indien, herunder Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep og Mumbai. Sudhash Natarajan fra Bangalore Astronomical Society nævnte, hvordan Hanles Bortle-1 himmel, udpeget som det mørkeste niveau, tillod ham at observere obskure svage galakser. Han udtrykte sin entusiasme for at vende tilbage til Hanle hvert år.

Ud over stjernefesten har IIA med finansiering fra UT Ladakh stillet 24 små teleskoper til rådighed for udvalgte landsbyboere inde i reservatet og trænet dem som astronomiambassadører. Dette initiativ har til formål at involvere og uddanne lokalsamfundet om astronomi og yderligere styrke Hanles astroturismepotentiale.

Direktøren for IIA, prof. Annapurni Subramaniam, udtrykte sin tilfredshed med at dele HDSRs unikke himmel med astronomi-entusiaster og roste uddannelsen af ​​lokalsamfund som astronomiambassadører for turister.

Samlet set gav den første officielle stjernefest i Hanle Dark Sky Reserve amatørastronomer mulighed for at opleve den uberørte mørke himmel og fange himmelobjekter i detaljer. Arrangementets succes har fremhævet potentialet i Hanle som en eftertragtet destination for astronomi-entusiaster i Indien og videre.

Definitioner:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): En organisation, der udfører forskning inden for forskellige områder af astrofysik og astronomi i Indien.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: En afdeling med ansvar for beskyttelse og bevarelse af vilde dyr i Union-territoriet Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Et område med cirka 22 km radius omkring Hanle, der er blevet udpeget som et mørkt himmelreservat til at kontrollere lysforurening og bevare mørke himmelstrøg til astronomisk forskning og astroturisme.

– Falsk daggry: Et fænomen observeret før daggry, hvor himlen ser ud til at være oplyst, selvom solen endnu ikke er stået op.

– Zodiacal Light: Svagt sollys spredt af støv i solsystemets plan, synligt i mørke himmel før daggry eller efter solnedgang.

– Bortle Scale: En numerisk skala, der måler mørket på nattehimlen, hvor Bortle-1 er det mørkeste niveau.

– Astronomiambassadører: Landsbyboere i Hanle Dark Sky Reserve, som er blevet trænet til at uddanne og vejlede turister i astronomi-relaterede aktiviteter.

Kilder: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.