Astrofotografer samles i Hanle for at observere Zodiacal Light

Amatørastronomer fra forskellige dele af Indien samledes for nylig i Hanle, en landsby i Ladakh-regionen, for at se og fange det undvigende fænomen kendt som Zodiacal Light. Den prisvindende astrofotograf Ajay Talwar, der har været på besøg i Hanle i mange år, udtrykte vigtigheden af ​​mørke himmelstrøg for at observere svage objekter i detaljer. Ifølge Talwar kan visse astronomiske begivenheder som False Dawn eller Zodiacal Light kun observeres fra Hanle på grund af dets exceptionelle mørke.

Zodiacal Light er en svag glød af sollys spredt af støvpartikler i solsystemets plan. Dette fænomen er ekstremt svagt og kan kun observeres fra de mørkeste steder, lige før daggry. Deltagerne i Stjernefesten i Hanle var heldige at overvære og fotografere dette flygtige lys to på hinanden følgende nætter.

Arrangementet tiltrak en mangfoldig gruppe af deltagere, herunder lokale landsbyboere, turister og astronomi-entusiaster fra byer som Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep og Mumbai. Sudhash Natarajan, et medlem af Bangalore Astronomical Society, delte sin begejstring over at observere obskure galakser på Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), som tilbyder en usædvanlig mørk Bortle-1 himmel til stjernekiggeri.

Dorjey Angchuk, en anden deltager, understregede, at Hanle er et fristed for amatørastronomer. Han afslørede planer om at etablere HDSR Star Party som en årlig begivenhed, i håb om at gøre det til en meget eftertragtet sammenkomst for astronomi-entusiaster både i Indien og i udlandet. Derudover bliver Hanle promoveret som et sted for astro-turisme, hvilket lokker flere besøgende til at udforske nattehimlens vidundere i denne fjerntliggende region.

Samlet set gav forsamlingen af ​​passionerede astrofotografer og astronomer i Hanle en unik mulighed for at være vidne til den æteriske skønhed i Zodiacal Light og værdsætte det exceptionelle mørke, der gør sådanne observationer mulige.

kilder:

– Forskellige definitioner af begreber brugt i artiklen blev leveret af professionelle astronomer og astrofotografer, der deltog i Hanle Star Party.