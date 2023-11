Nye astronauttraditioner: Halloween-fejringer i rummet

Den Internationale Rumstation (ISS) har muligvis ikke trick-or-treaters, men det betyder ikke, at Halloween går ubemærket hen af ​​besætningsmedlemmerne ombord på den kredsende facilitet. Med deres kreativitet og opfindsomhed har astronauter fundet måder at omfavne Halloweens ånd, selv i rummets dybder. Lad os se nærmere på, hvordan de fejrer denne uhyggelige højtid og de unikke kostumer, de kommer med år efter år.

Selvom dårligt vejr forsinkede Crew-3 NASA-astronauternes og ESA-astronauternes planer om at fejre Halloween i rummet i oktober 2021, tog besætningsmedlemmerne, der allerede var ombord på stationen, det på sig selv at have noget Halloween-sjov. De lod ikke fraværet af nyankomne dæmpe deres humør. ESA-astronaut Thomas G. Pesquet delte på sociale medier de mærkelige hændelser på ISS og drillede, at besætningsmedlem Akihiko Hoshide var opstået fra de døde (eller havde han det?) med henvisning til Japan Aerospace Exploration Agency-astronauten.

Ser vi fremad, kan vi kun forestille os de spændende kostumer og traditioner, der vil udfolde sig i fremtiden. I 2022 kom Ekspedition 68-astronauterne Koichi Wakata og NASA-astronauterne Francisco "Frank" C. Rubio, Nicole A. Mann og Josh A. Cassada i Halloween-ånden ved at klæde sig ud som populære videospil- og tegneseriefigurer. De brugte genialt stuvebeholdere som kostumer og improviseret trick-or-treat-tasker.

Mens vi spoler frem til 2023, ses Ekspedition 70-astronauterne Jasmin Moghbeli fra NASA, Satoshi Furakawa fra Japan Aerospace Exploration Agency, NASA-astronaut Loral O'Hara og European Space Agency-astronaut Andreas Mogensen fejre Halloween i rummet. Deres kostumer er endnu ikke afsløret, men vi kan forvente, at deres kreativitet skinner igennem.

