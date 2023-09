Gamle træstammer afslører tidlige menneskers avancerede færdigheder

Arkæologer har opdaget gamle træstammer i Zambia, der udfordrer tidligere antagelser om de tidlige menneskers evner. Resultaterne, offentliggjort i tidsskriftet Nature, tyder på, at stenaldermennesker byggede strukturer for næsten en halv million år siden, hvilket indikerer et niveau af intelligens og fantasi, som tidligere var ukendt.

University of Liverpools forskningsprojekt Deep Roots of Humanity udgravede og analyserede det gamle tømmer. Professor Larry Barham, projektlederen, udtrykte, at denne opdagelse har ændret hans forståelse af tidlige menneskelige forfædre. Han mener, at disse gamle mennesker brugte deres evner og kreativitet til at konstruere noget nyt og stort af træ.

Forskerne fandt også ældgamle træredskaber, blandt andet gravestokke, men den mest spændende opdagelse var to stykker træ, der passede sammen i rette vinkler. Stenredskaber blev brugt til at skære hak ind i træstammerne, så de kunne sammenføjes strukturelt. Ved at analysere de jordlag, hvori tømmeret var begravet, fastslog holdet, at det var cirka 476,000 år gammelt.

Tidligere beviser på menneskelig brug af træ har været begrænset til at lave ild og lave enkle værktøjer. Denne opdagelse udfordrer forestillingen om, at tidlige mennesker førte rent nomadiske liv og viser, at de var i stand til mere kompleks konstruktion.

Formålet med disse trækonstruktioner er stadig uklart. Kævlernes størrelse tyder på, at de blev brugt til at bygge noget væsentligt, muligvis en platform til et shelter eller en struktur ved en flod til fiskeri. Men uden mere fuldstændige beviser er det vanskeligt at bestemme den nøjagtige natur af disse strukturer eller arten af ​​gamle mennesker, der byggede dem.

Træartefakterne er blevet transporteret til Storbritannien for analyse og konservering. Når dette er fuldført, vil de blive returneret til Zambia for at blive vist. Håbet er, at disse opdagelser vil berige samlinger og kaste lys over træbearbejdningstraditionen i Zambia og gamle menneskelige interaktioner med miljøet.

Kilde: BBC News