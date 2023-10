Forskere fra Brown University har fremhævet sårbarheder i OpenAI's ChatGPT, hvilket viser, at chatbots kan manipuleres til at reagere på tabubelagte emner ved blot at bruge et andet sprog end engelsk. ChatGPT har, som de fleste chatbots, en liste over forbudte emner, den nægter at diskutere. Men ved at indtaste en prompt på et sprog, der ikke er trænet i den underliggende model, kan filtrene omgås. For eksempel, når en prompt, der beder om tip til, hvordan man stjæler fra en butik uden at blive fanget, blev indtastet på zulu, gav ChatGPT nyttige råd på samme sprog. Denne forskning kaster lys over udfordringerne ved at forstå menneskelige hensigter og den indsats, folk er villige til at gøre for at bedrage AI.

I andre AI-nyheder bliver Googles AI-værktøjer brugt til at styre trafiklys i forskellige byer verden over under Project Green Light. Målet er at bruge trafikdata i realtid, hentet fra Google Maps, til at optimere trafikflowet, forbedre effektiviteten og reducere emissionerne. Selvom projektet virker lovende, er der opstået bekymringer om Googles involvering i sådanne kontrolsystemer.

For dem, der er frustrerede over kodede sekvenser, giver artiklen en forklaring på køretøjsidentifikationsnumre (VIN'er). VIN'er, der består af 17 tegn, afslører oplysninger om et køretøjs oprindelsesland, producent, model, drivlinje, modelår, fabrikskode, produktionsnummer og inkluderer endda en kontrolsum for at forhindre forfalskninger.

I standardernes område fandt modstridende fejringer af "World Standards Day" sted på forskellige datoer afhængigt af organisationen. ANSI, NIST og ASTM observerede dagen den 12. oktober, mens ISO, IEC og ITU udpegede den 14. oktober som deres fejring. xkcd fanger humoristisk denne knibe.

I en lettere bemærkning har Bluetooth-logoet fået officiel anerkendelse fra Nationalmuseet, 26 år efter, at det adopterede den danske kong Harald Blåtands rune. Vikingernes tendens til bogstavelige og til tider uvenlige øgenavne, som eksemplificeret ved Haralds far "Gorm den Gamle" og efterfølgeren "Sweyn Forkbeard", nævnes sammen med de morsomt ligefremme navne som "Ivar the Boneless" og "Eystein Foul-prutt. ”

Kilde: Brown University research, Google Project Green Light-rapport, VIN-artikel, World Standards Day-fester, Bluetooth-logo-genkendelse.