Ny undersøgelse bekræfter, at Golfstrømmen svækkes og truer det globale klima

En nylig undersøgelse har bekræftet, at Golfstrømmen, en stor havstrøm, der hjælper med at regulere havniveauet og opretholde tempererede forhold, svækkes med en alarmerende hastighed. Strømmen af ​​varmt vand gennem Florida-strædet er aftaget med 4 % i løbet af de sidste fire årtier, hvilket har potentielt alvorlige konsekvenser for verdens klima.

Golfstrømmen, en del af det termohaline cirkulationssystem, transporterer varme, næringsstoffer, kulstof og ilt rundt på planeten. Den starter nær Florida og fører varmt vand langs den amerikanske østkyst og Canada, før den krydser Atlanten til Europa. Denne strøm spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af ​​temperaturer og havniveauer, og dens afmatning kan forstyrre disse delikate balancer.

Hovedforfatter Christopher Piecuch, en fysisk oceanograf ved Woods Hole Oceanographic Institution, beskrev undersøgelsens resultater som det "stærkeste, mest definitive bevis, vi har på svækkelsen af ​​denne klimatisk-relevante havstrøm." Undersøgelsen analyserede data fra tre forskellige kilder, herunder undersøiske kabler, satellithøjdemåling og observationer på stedet, for at måle strømmens bevægelser omkring Florida-strædet.

Selvom et skift på 4 % kan virke lille, er videnskabsmænd bekymrede for, at dette kun er begyndelsen. Helen Czerski, en oceanograf ved University College London, sammenligner det med de tidlige dage af COVID-19-pandemien, hvor et lille antal eskalerede hurtigt. Bekymringen er, at afmatningen af ​​Golfstrømmen kan være en forløber for et mere markant kollaps.

Forskere mener, at tilstrømningen af ​​koldt, ferskvand fra smeltende iskapper som følge af klimaændringer kan være ansvarlig for strømmens afmatning. Det er imidlertid en udfordring at bevise denne forbindelse på grund af systemets kompleksitet og den relativt korte tid, som mennesker direkte har observeret havstrømme.

Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå virkningen af ​​klimaændringer på Golfstrømmen og for at skelne mellem naturlig variabilitet og menneskeskabte effekter. Svækkelsen af ​​Golfstrømmen understreger det presserende behov for handling for at afbøde klimaændringer og beskytte den delikate balance i Jordens klimasystemer.

