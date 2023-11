Nye retningslinjer er nødvendige for at opnå kønsinkluderende planetarisk navngivning

En nylig analyse udført af Annie Lennox, en forsker ved The Open University, har afsløret, at retningslinjerne for navngivning af en planets overfladefunktioner mangler kønsinklusivitet og udviser en bias over for mænd. Lennox' forskning, som involverede analyse af Den Internationale Astronomiske Unions (IAU) database, fandt ud af, at kun to procent af de kendte månekratere er opkaldt efter kvinder.

IAU er en international sammenslutning af professionelle astronomer, og dens politikker styrer navngivningen af ​​planetariske funktioner såsom kratere, bjerge, dale, kløfter, oceaner og vulkaner. Lennox har skrevet et åbent brev til IAU og opfordret dem til at tage fat på skævheden i deres navnepolitikker, som hun hævder favoriserer "cisgender hvide mænd."

Praksisen med at navngive månekratere blev indledt af den italienske astronom Giovanni Battista Riccioli i 1635. Han overtog titlerne som kendte videnskabsmænd for sine opdagelser, en tradition, som IAU stadig følger i dag.

Mens IAU ikke direkte tildeler navne, letter det dannelsen af ​​arbejdsgrupper eller task forces til at foreslå og godkende navne til specifikke funktioner. Disse forslag henter ofte inspiration fra historiske personer, mytologi eller kulturelle temaer. Lennox hævder dog, at denne tilgang fastholder historiske uretfærdigheder og bidrager til en mangel på mangfoldighed inden for nomenklaturen.

Lennox' forskning afslørede også forskelle i repræsentationen af ​​kvinder blandt planetariske træk. Mens Merkur viser en lidt bedre repræsentation med 11.8 procent af sine kratere opkaldt efter kvinder, viser Mars betydelige kønsforskelle, med kun 1.8 procent af sine kratere opkaldt efter kvinder. Venus har på den anden side alle kratere opkaldt efter hunner, men kun 38 procent tilskrives rigtige kvinder, der ydede væsentlige bidrag til samfundet.

For at sikre større inklusivitet og mangfoldighed i planetarisk navngivning er det vigtigt at gennemgå og revidere de nuværende retningslinjer. Dette ville muliggøre en mere repræsentativ fejring af bidragene fra alle køn gennem historien. Ved at vedtage en mere inkluderende tilgang til navngivning af planetariske træk kan det videnskabelige samfund skabe plads til en bredere vifte af fortællinger og fremme lighed og anerkendelse for alle.