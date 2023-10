Gæst opdager myreangreb på luksushotel

En gæst, der boede på det firestjernede Malmaison Hotel i Leith, Skotland, var væmmet over at finde sit værelse befængt med myrer. David Maison, som var på besøg i Edinburgh for en fødselsdagsrejse, vågnede op for at opdage fejl på badeværelset, før han fandt snesevis af myrer på sit håndklæde. Insekterne menes at være kommet ud af en revne i fliserne.

Maison underrettede straks hotellets personale og uploadede en video af angrebet til sociale medier. Han understregede vigtigheden af ​​at tage fat på sundheds- og sikkerhedsproblemerne og opfordrede hotellet til straks at handle. Han hævdede dog, at det svar, han modtog fra hotellets personale, var mangelfuldt, med en simpel undskyldning og ingen tilbud om kompensation eller løsning.

Tilstedeværelsen af ​​myrer på hotelværelser kan være generende for gæsterne, og det rejser spørgsmål om renlighed og vedligeholdelsesstandarder. Myreangreb kan potentielt udgøre sundhedsrisici, da disse insekter kan bære bakterier og allergener. Derfor er det afgørende for hotelledelsen at løse sådanne problemer hurtigt og effektivt.

Malmaison Hotel har oplyst, at de er ved at undersøge sagen, men har ikke givet yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt for hoteller at prioritere gæstetilfredshed og handle hurtigt, når de konfronteres med sådanne bekymringer, for at bevare deres omdømme og sikre et behageligt ophold for deres kunder.

kilder:

– Edinburgh Live