Fremtiden for mad i rummet: Dyrkning af planter til langvarige missioner

Mens NASA forbereder sig på missioner til månen og Mars, er en afgørende udfordring at sikre en bæredygtig fødekilde for besætningsmedlemmer under deres længerevarende ophold i rummet. I øjeblikket er astronauter primært afhængige af færdigpakkede fødevarer, som har begrænsninger med hensyn til kvalitet og ernæring over tid. For at løse dette problem undersøger forskere muligheden for at dyrke mad i rummet, minimere behovet for hyppig genforsyning og sikre en frisk og nærende fødevareforsyning til langvarige missioner.

NASA indledte "Growing Beyond Earth"-projektet i samarbejde med Fairchild Botanical Garden i 2015. Dette projekt involverer hundredvis af videnskabelige klasser på mellem- og high school i hele USA, der dyrker forskellige frø i et habitat, der ligner det på den internationale rumstation ( ISS). Frø, der trives i disse klasseværelser, overføres derefter til et kammer på NASAs Kennedy Space Center for yderligere test. De udvalgte frø sendes til sidst til ISS for at vurdere deres vækst under mikrogravitationsforhold.

NASA har også udviklet specialiserede systemer til at understøtte plantevækst i rummet. Vegetable Production System (Veggie) er et kammer med lav effekt, der kan rumme seks planter. Besætningsmedlemmer plejer planterne manuelt og vander dem i hånden. Et andet system, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatiserer fodring og vanding af planter. Advanced Plant Habitat er en fuldautomatisk enhed designet til at studere plantevækst med minimal involvering af besætningen.

Lys- og næringsforhold er afgørende for vellykket plantevækst i rummet. En række eksperimenter kendt som Veg-04A, Veg-04B og Veg-05 udforskede væksten af ​​Mizuna-sennep, en bladgrøn afgrøde, under forskellige lysforhold. Udbyttet, ernæringssammensætningen og mikrobielle niveauer af de rumdyrkede planter blev sammenlignet med dem, der dyrkes på Jorden. Besætningsmedlemmer vurderede også smagen, teksturen og andre egenskaber ved produkterne. Et andet eksperiment, Plant Habitat-04, fokuserede på plante-mikrobe-interaktioner og vurderede smagen og teksturen af ​​chilipeber.

Indledende eksperimenter har vist, at mikrogravitation kan påvirke planteudvikling, men ikke skader den generelle plantesundhed. For eksempel voksede hvedeplanter 10 % højere i mikrogravitation sammenlignet med deres modstykker på Jorden. Seedling Growth-undersøgelserne afslørede, at frøplanter kan tilpasse sig mikrogravitation ved at ændre genekspression relateret til rum-inducerede stressorer. Tyngdekraftsføling i planter blev udforsket gennem Plant Gravity Sensing-undersøgelsen udført af Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Denne undersøgelse målte virkningen af ​​mikrotyngdekraft på calciumniveauer og gav indsigt i design af effektive metoder til dyrkning af planter i rummet.

Tilstrækkelig vandtilførsel er en væsentlig udfordring i mikrogravitation. Plantevandsforvaltningsundersøgelsen viste en hydroponisk metode til at give vand og luft til planterødderne. XROOTS-undersøgelsen eksperimenterede med hydroponiske og aeroponiske teknikker (luftbaseret) som alternativer til traditionel jordbaseret dyrkning. Disse teknikker har potentialet til at muliggøre storskala afgrødeproduktion til fremtidig rumudforskning.

Ydermere involverede VEG-03-undersøgelserne dyrkning af forskellige grøntsager, herunder Extra Dwarf Pak Choi, Amara Sennep og Rød Romaine Salat. Under eksperimentet foretog NASA-astronaut Mike Hopkins den første plantetransplantation nogensinde i rummet, hvor han overførte sunde spirer fra en plantepude til de kæmpende i Veggie. Denne vellykkede transplantation giver nye muligheder for at øge plantevæksten i mikrogravitation og udvide det udvalg af afgrøder, der kan dyrkes i rummet.

Mens NASA fortsætter sin forskning og sine eksperimenter, er det tydeligt, at dyrkning af planter i rummet er en lovende løsning til langvarige missioner. Den viden, der opnås fra disse bestræbelser, vil hjælpe med at forme fremtidige teknologier og metoder til bæredygtig fødevareproduktion i rummet, hvilket understøtter agenturets ambitiøse mål om menneskelig udforskning ud over Jorden.

