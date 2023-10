Megakonstellationers indvirkning på jordbaseret astronomi

En nylig undersøgelse offentliggjort i Nature fremhæver den voksende bekymring blandt astronomer om virkningen af ​​megakonstellationer på jordbaseret astronomi. Megakonstellationer, såsom SpaceX's Starlink, består af tusindvis af satellitter, der giver global internetdækning. Selvom disse konstellationer har deres fordele, udgør de også betydelige udfordringer for astronomiske observationer.

Undersøgelsen fokuserede på BlueWalker3, en prototype satellit fra AST SpaceMobiles BlueWalker megakonstellation. Forskere byggede en jordbaseret sensor til at måle satellittens lysstyrke nøjagtigt. De fandt ud af, at BlueWalker3 havde en lysstyrkevurdering på 0.4, hvilket er på den lysere side af objekter på nattehimlen, næsten lige så lyst som de klareste stjerner. Dette udgør en betydelig trussel mod jordbaseret astronomi, da et stort antal lysstærke satellitter kan hindre observationer.

SpaceX har som en af ​​de ansvarlige satellitoperatører taget skridt til at løse dette problem. De har gjort en indsats for at gøre deres satellitter mørkere og minimere sollysrefleksion. Timerne efter solnedgang og før solopgang er dog stadig kritiske, da satellitterne kan fremstå særligt lyse i disse tider.

Udbredelsen af ​​satellit-megakonstellationer, hvor SpaceX opsender omkring 4,000 nye Starlink-satellitter hver måned, er en voksende bekymring. Andre virksomheder, herunder OneWeb og Amazon, planlægger også at implementere deres egne megakonstellationer. Det store antal satellitter på himlen kan have en stor indflydelse på jordbaseret astronomi.

Sporene af sollys, der reflekteres af disse megakonstellationer, kan forstyrre billederne taget af jordbaserede observatorier som Vera C Rubin-observatoriet i Chile. Denne interferens gør det udfordrende for astronomer at udføre forskning og udføre undersøgelser, der involverer at lede efter astronomiske objekter, der ændrer position eller lysstyrke.

Astronomer efterlyser i stigende grad foranstaltninger til at afbøde virkningen af ​​megakonstellationer på jordbaseret astronomi. Selvom bestræbelser på at minimere rumaffald, såsom dem, der er foretaget af den indiske rumforskningsorganisation (ISRO), er prisværdige, skal der gøres mere for at løse de specifikke bekymringer, som megakonstellationer udgør.

Afslutningsvis har megakonstellationer revolutioneret den globale forbindelse, men deres indflydelse på jordbaseret astronomi kan ikke overses. Lysstyrken og det store antal satellitter i disse konstellationer har potentialet til at forstyrre astronomiske observationer markant. Yderligere samarbejde mellem satellitoperatører og astronomer er afgørende for at finde løsninger, der gør det muligt for begge industrier at trives og samtidig minimere deres gensidige interferens.

