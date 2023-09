Brudgom såret i glasknusende tradition ved jødisk bryllup

En brudgom blev såret under en traditionel jødisk bryllupsskik i Bnei Brak mandag. Mens han deltog i ritualet med at knuse et glas under bryllupsbaldakinen, skar gommen ved et uheld sit ben. Hændelsen fandt sted i en festsal, og lægehold blev straks kaldt til stedet. Brudgommen modtog indledende medicinsk behandling i hallen og blev efterfølgende transporteret til Mayanei HaYeshua Medical Center i Bnei Brak for yderligere pleje.

Baruch Goldberg, en læge fra United Hatzalah, der ydede behandling til gommen, udtalte, at skaden var et dybt snit i benet. Efter at have givet førstehjælp blev brudgommen bragt til lægehuset for yderligere lægehjælp.

Knusning af glasset er en udbredt tradition i jødiske bryllupper. Det sker normalt ved afslutningen af ​​ceremonien og ledsages af jubel og fest. Knusningen af ​​glasset symboliserer ødelæggelsen af ​​det hellige tempel i Jerusalem og tjener som en påmindelse om det jødiske folks historie og modstandskraft.

Hændelser som denne understreger vigtigheden af ​​sikkerhedsforanstaltninger under religiøse og kulturelle traditioner. Bryllupssteder bør sikre, at passende foranstaltninger er på plads for at forhindre ulykker og skader. Derudover bør deltagerne udvise forsigtighed og sikre, at de er velinformerede om de potentielle risici forbundet med disse ritualer.

Titel: Brudgom såret under jødisk bryllupstradition i Bnei Brak

kilder:

– Medicinsk behandling leveret af United Hatzalah

– Yderligere behandling på Mayanei HaYeshua Medical Center