En ny undersøgelse offentliggjort for nylig tyder på, at Grønlands indlandsis kan være mere modstandsdygtig over for global opvarmning end tidligere antaget. Forskerne fandt ud af, at indlandsisen reagerer langsomt på menneskeskabt opvarmning, hvilket betyder, at en reduktion af drivhusgasemissionerne inden for de næste par århundreder kan forhindre den i at smelte.

Undersøgelsen, udført af forskere fra Potsdam Institute for Climate Impact Research og Norges arktiske universitet, brugte computermodeller til at simulere de potentielle effekter af forskellige temperaturscenarier på indlandsisen. De konkluderede, at selv hvis kritiske temperaturtærskler midlertidigt overskrides, ville det stadig være muligt at forhindre et vendepunkt, der ville resultere i en betydelig havniveaustigning over hundredtusinder af år.

Forskerne understreger dog, at det ikke betyder, at indsatsen for at bekæmpe klimaforandringerne skal lempes. De fastslår, at reduktion af drivhusgasemissioner og håndtering af global opvarmning fortsat er afgørende og presserende. Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af ​​at stabilisere de globale temperaturer på højst 1.5 grader Celsius over førindustrielle niveauer for at forhindre yderligere smeltning af iskappen.

Indlandsisen på Grønland dækker omkring 80 % af verdens største ø og bidrager i øjeblikket til stigende havniveauer. Hvis det skulle smelte fuldstændigt, ville det globale havniveau stige med omkring 24 fod, hvilket resulterer i ødelæggende konsekvenser for kystbyer verden over.

Denne undersøgelse giver håb om, at hvis der straks tages skridt til at reducere udledningen af ​​drivhusgasser, kan det værst tænkelige scenarie med iskappekollaps og drastisk havniveaustigning undgås. Tidspunktet for reduktion af emissioner er dog afgørende, da en forsinkelse på mere end et par århundreder stadig kan føre til en betydelig stigning i havniveauet.

Som konklusion, mens undersøgelsen tyder på, at den grønlandske indlandsis kan være mere modstandsdygtig over for global opvarmning, understreger den behovet for hurtig handling for at imødegå klimaændringer og minimere de risici, der er forbundet med smeltende iskapper.

kilder:

– Studie medforfatter Niklas Boers fra Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland

– Nils Bochow, hovedforfatter af undersøgelsen og forsker ved Norges arktiske universitet

– Nationalt datacenter for sne og is

– Journal Nature

– Bryn Hubbard, professor i glaciologi ved Aberystwyth University i Wales

- Samtalen