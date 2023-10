En undersøgelse viser øget overfladeissmeltning i Grønland og reduceret afsmeltning i Antarktis

En nylig undersøgelse foretaget af forskere ved Utrecht University og University of California, Irvine (UCI) har afsløret, at smeltningen af ​​overfladeis i Grønland har været accelereret i de seneste årtier, mens den i Antarktis er blevet langsommere. Forskerne fokuserede på rollen som katabatiske og føhnske vinde i smeltningsprocessen af ​​Grønlands indlandsis. Disse vinde, som bringer varm og tør luft til toppen af ​​gletschere, har bidraget til en mere end 10% stigning i afsmeltningen i Grønland over de seneste ti år. Imidlertid er deres indvirkning på Antarktis iskappe faldet med 32%.

Undersøgelsen brugte regionale klimamodelsimuleringer til at vurdere virkningerne af disse vinde på iskapper i både Grønland og Antarktis. Resultaterne viste, at de nedadgående vinde er ansvarlige for en betydelig mængde af issmeltning på overfladen i begge regioner. Denne overfladesmeltning fører til afstrømning og ishylde-hydrofraktur, hvilket resulterer i øget ferskvandsstrøm til havene og i sidste ende bidrager til stigning i havniveauet.

Charlie Zender, medforfatter af undersøgelsen og UCI-professor i jordsystemvidenskab, understregede, at mens vindens påvirkning er betydelig, er indflydelsen af ​​global opvarmning forskellig på den sydlige og nordlige halvkugle. I Grønland har de opvarmende temperaturer kombineret med påvirkningerne af vindene ført til en stigning på 34 % i den samlede overfladeissmeltning. Zender tilskrev dette til indflydelsen fra global opvarmning på den nordatlantiske oscillation (NAO), som har forårsaget et undernormalt højt breddegradstryk og bragt varm luft til Grønland og Arktis.

På den anden side har Antarktis siden 2000 oplevet et fald i den samlede overfladesmeltning på omkring 15 %. Denne reduktion skyldes primært et fald i vind-genereret nedadgående smeltning forårsaget af sammenbruddet af to ishylder på den antarktiske halvø. Derudover har genvindingen af ​​ozonhullet i den antarktiske stratosfære givet midlertidig isolering, hvilket beskytter overfladen mod yderligere smeltning.

Det er afgørende at overvåge og modellere afsmeltningen i både Grønland og Antarktis, da deres iskapper forringes, da de i øjeblikket holder over 200 fod vand ude af havet. Afsmeltningen af ​​disse iskapper har allerede bidraget til en stigning på 0.75 tommer i det globale havniveau siden 1992. Mens Grønland har været den primære drivkraft bag havniveaustigningen i de seneste årtier, er Antarktis ved at indhente det tempo og vil i sidste ende dominere fremtidens havniveau stige.

kilder:

– Undersøgelse: "Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets" offentliggjort i Geophysical Research Letters

