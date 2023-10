Tvivler på Einstein og Euler: Test af tyngdelovene i universet

I 1915 introducerede Albert Einstein sin teori om generel relativitet, som forvandlede vores forståelse af universet. I stedet for at betragte rum og tid som faste entiteter, foreslog Einstein, at de var dynamiske og sammenvævede med stof og lys. Hans ligninger forklarede, hvordan stof krummer og fordrejer rum-tid, hvilket påvirker bevægelsen af ​​stjerner, galakser og lys.

Men kan vi være sikre på, at Einsteins ligninger altid er gyldige? Er der situationer, hvor de kan blive overtrådt, eller hvor ligningerne foreslået af matematikeren Leonhard Euler fra det 18. århundrede kunne have brug for modifikation? Dette er et spørgsmål, som videnskabsmænd har udforsket, især i betragtning af de mysterier, der stadig eksisterer i vores univers.

Et af disse mysterier er mørkt stof, en type stof, der ikke kan opdages med nuværende teleskoper. I 1930'erne observerede Fritz Zwicky, at der var fem gange mere stof i universet, end hvad vi kunne opdage. Han kaldte dette usete stof for "mørkt stof". Forskere har ikke været i stand til at identificere mørkt stof partikler eller forstå deres adfærd. Kunne mørkt stof være underlagt andre kræfter end almindeligt stof og dermed udfordre Eulers ligning?

Et andet mysterium er observationen af, at universets udvidelse accelererer, i modsætning til hvad Einsteins teori forudsiger. Forskere forsøger stadig at forstå årsagen til denne adfærd. Findes der et andet "mørkt" stof med frastødende tyngdekraft? Eller er Einsteins tyngdekraftsteori ikke anvendelig på meget store skalaer? Disse mysterier giver motivation til at teste lovene foreslået af Einstein og Euler.

Forskere har studeret tyngdekraftens adfærd over store afstande i universet. De har identificeret en signatur af modificeret tyngdekraft kaldet "gravitationsglidningen." Ifølge generel relativitetsteori skal lys og stof opleve den samme bøjning, når de rejser gennem forvrænget rumtid. Ved at sammenligne den måde, galakser falder ind i gravitationsbrønde, og hvordan lyset fra disse galakser afbøjes, kan forskerne afgøre, om der er et gravitationsskridt.

Men hvis en gravitationsglidning opdages, er det udfordrende at afgøre, om det skyldes en modifikation af Einsteins love eller en modifikation af Eulers ligning. For at skelne mellem de to skal forskerne måle effekten kendt som "gravitationel rødforskydning", som kan udføres med teleskoper såsom Dark Energy Spectroscopic Instrument og Square Kilometer Array.

I en nylig undersøgelse offentliggjort i Nature Astronomy konkluderede forskerne, at måling af gravitationsslip alene ikke kan afgøre, om der er en ændring af Einsteins love eller Eulers ligning. Ved at måle den gravitationelle rødforskydning kan det dog være muligt at foretage denne sondring. Udfordringen ligger i, at teleskoper kun kan måle den kollektive bevægelse af galakser, som indeholder både normalt stof og mørkt stof. Det bliver vanskeligt at differentiere virkningerne af mørkt stof og modificeret tyngdekraft i dette scenarie.

Gravitationel rødforskydning, som udelukkende er påvirket af tidsforvrængning, giver en måde til direkte at undersøge gravitationspotentialet. Når lys undslipper et gravitationspotentiale, skifter dets farve mod rødt, hvilket indikerer gravitationsrødforskydningen. Denne effekt er forskellig fra gravitationslinser, som er forårsaget af både rum- og tidsforvrængninger.

Afslutningsvis er at udforske gyldigheden af ​​Einsteins og Eulers ligninger en kritisk bestræbelse på at forstå mysterierne i vores univers. Mens måling af gravitationsglidningen måske ikke giver et endeligt svar, kan måling af gravitationsrødforskydningen hjælpe med at skelne mellem modifikationer af Einsteins tyngdekraft og Eulers ligning. Yderligere fremskridt inden for teleskoper og observationsteknikker vil gøre det muligt for forskere at afsløre den sande natur af tyngdekraften og universet.

kilder:

– Einstein og Euler: Testing the Laws of Gravity in the Universe, Ruslan Batiuk, Adobe stock, [kilde URL]

(Bemærk: URL'er er blevet udeladt i henhold til instruktionerne)