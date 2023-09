Bånd af grafen giver en bedre platform for Twistronics-studier

En ny tilgang til twistronics-undersøgelser, der involverer bånd af grafen, kunne give forskere bedre kontrol over vridningsvinklen og gøre det lettere at studere de elektroniske effekter, der opstår ved at vride og belaste tilstødende lag af todimensionelle (2D) materialer. Tidligere twistronics-studier fokuserede på at vride to flager af materiale og stable dem, men den nye båndbaserede teknik giver mulighed for en mere kontinuerlig ændring i snoningsvinklen, hvilket giver bedre kontrol og muliggør lettere undersøgelse af de elektroniske effekter.

Ved at stable lag af 2D-materialer og variere vinklen mellem dem har forskere opdaget, at de kan ændre disse materialers elektroniske egenskaber. For eksempel udvikler et dobbeltlag af grafen et båndgab, når det placeres i kontakt med sekskantet bornitrid. Dette sker, fordi de lidt uoverensstemmende lag af grafen og hBN danner et moiré-supergitter, som tillader et båndgab at dannes. Ved at vride lagene yderligere og øge vinklen mellem dem, forsvinder båndgabet.

Denne evne til at ændre elektroniske egenskaber uden at skulle ændre den kemiske sammensætning af materialet er en fundamentalt ny retning inden for enhedsteknologi og er blevet døbt "twistronics". Det er dog stadig en udfordring at kontrollere snoningsvinkler og tilhørende belastning, da forskellige områder af en prøve kan have forskellige elektroniske egenskaber. For at overvinde dette placerede forskere ved Columbia University et båndformet grafenlag oven på hBN og bøjede langsomt den ene ende af båndet ved hjælp af et piezo-atomisk kraftmikroskop. Dette skabte en vridningsvinkel, der varierede kontinuerligt, og en ensartet tøjningsprofil, der kunne forudsiges.

Forskerne var i stand til kontinuerligt at justere både spændings- og vridningsvinkel, hvilket gav dem hidtil uset adgang til "fasediagrammet" af snoede vinkler. Dette kontrolniveau giver mulighed for præcis kortlægning af den elektroniske båndstrukturs afhængighed af snoningsvinklen, hvilket ikke tidligere var muligt. Derudover giver den nye teknik den første mulighed for at måle belastningens rolle i tolags grafensystemer med magisk vinkel på en reproducerbar måde og åbner op for nye ideer til at kontrollere den elektroniske båndstruktur i snoede lagsystemer.

