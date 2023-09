Adfærdsfleksibilitet letter hurtig udvidelse af rækkevidden i storhalede grackles

Forskere fra Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara og University of Rochester har opdaget, at den store halete, en fugleart, der hurtigt har udvidet sin befolkning i hele Nordamerika, skyldes sin succes opførsel. Forskerne fandt ud af, at storhalegriserne har øget deres levestedsbredde og tilpasset sig til at leve i mere urbane, tørre miljøer, i modsætning til deres nærmeste slægtning, bådhalegrisen.

Undersøgelsen, der er baseret på borgervidenskabelige observationer af fugleforekomster mellem 1979 og 2019, afslørede, at storhalet grackles ikke blot flyttede ind i nye habitater, der matchede deres tidligere krav, men aktivt udvidede deres rækkevidde ved at ændre deres habitatpræferencer. Omvendt flyttede bådhale grackles kun deres udbredelse lidt nordpå som reaktion på klimaændringer.

Forskerne undersøgte også, hvilken rolle adfærd spiller i storhalet grackles' evne til at tilpasse sig nye levesteder. De fandt ud af, at befolkningen på kanten af ​​området udviste mere fleksibilitet og vedholdenhed sammenlignet med befolkningen uden for kanten. Forskerne spekulerer i, at vedholdenhed giver individer mulighed for at finde løsninger på udfordringer i nye miljøer, mens variation i fleksibilitet inden for en befolkning øger chancerne for vellykket ekspansion.

Resultaterne fremhæver vigtigheden af ​​fleksibilitet og vedholdenhed med hensyn til at lette hurtige udvidelser af rækkevidden og antyder, at forståelsen af, hvordan arter som storhalet grackles tilpasser sig nye miljøer, kan give indsigt i at hjælpe tilbagegående arter med at klare miljøændringer.

Kilde: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)