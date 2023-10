Global opvarmning kan øge spredningen af ​​koralrevsrovdyr

Global opvarmning bidrager ikke kun til koralblegning, men har også potentiale til at øge bestanden af ​​tornekrone søstjerner, som er kendte rovdyr for koralrev. Disse søstjerner er i deres voksne stadium veritable rovdyr, der fortærer koralrev. Men som unge fungerer de som planteædere og venter på, at levende koraller kommer sig, før de bliver koralrovdyr.

Forskere fra University of Sydney udførte eksperimenter for at teste modstanden af ​​unge tornekrone søstjerner over for varmestress. Eksperimenterne havde til formål at efterligne betingelserne for marine hedebølger, der fører til koralblegning og dødelighed. Søstjernerne blev udsat for hedebølgescenarier med temperaturer fra 28°C til 30°C, og de viste en signifikant større tolerance over for hedebølgeforhold sammenlignet med koraller.

Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Global Change Biology, fandt ud af, at unge søstjerner med tornekrone var i stand til at modstå høje temperaturer i op til 20 dage. Denne modstand er næsten tre gange større end den varmeintensitet, der forårsager koralblegning. Resultaterne tyder på, at opvarmning af vand faktisk kunne gavne disse søstjerner. Den overflod af koralbrokkernes levesteder som følge af koralblegning og dødelighed gør det muligt for deres antal at stige over tid.

Havets opvarmning er en direkte trussel mod korallers overlevelse, hvor forskellige koralarter forsvinder i områder som Middelhavet og Great Barrier Reef i Australien, der oplever alvorlig blegning. Ifølge en rapport fra den australske regering blev 91 % af Great Barrier Reefs koraller beskadiget af blegning efter en langvarig sommervarmebølge.

Som konklusion udgør global opvarmning en betydelig trussel mod koralrevene, ikke kun gennem blegning, men også ved potentielt at fremme spredningen af ​​tornekrone søstjerner. At forstå virkningerne af klimaændringer på marine økosystemer er afgørende for bevaringsindsatsen.

kilder:

– University of Sydney

– Global Change Biology Journal