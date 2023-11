Ny indsigt i Ios vulkanske aktivitet

En nylig undersøgelse udført af et team af forskere fra NASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, University of Arizona og Arizona State University har kastet nyt lys over den vulkanske aktivitet af Io, en af ​​Jupiters måner. Ved at analysere varmeemissionsdata opnået fra sensorer på Juno-rumfartøjet var forskerne i stand til at skabe et globalt billede af Ios vulkanske aktivitet.

Tidligere forskning indikerede, at Io er det mest vulkansk aktive objekt i solsystemet, med en overflade dækket af calderaer og floder af smeltet sten. Forskere har længe været nysgerrige efter kilden til denne intense vulkanske aktivitet. Den fremherskende hypotese antyder, at tidevandsopvarmning forårsaget af Jupiters tyngdekraft er ansvarlig for at generere den varme, der er nødvendig for at brænde vulkanudbruddene. Der har dog været en debat om, hvorvidt denne varme stammer fra dybt inde i Io eller tættere på dens overflade.

Den nye undersøgelse giver overbevisende beviser, der understøtter sidstnævnte hypotese. Forskerne opdagede, at Io udsender 60 % mere varme langs dens lavere breddegrader sammenlignet med dens højere breddegrader. Dette fund tyder på, at den varme, der er ansvarlig for den vulkanske aktivitet, er koncentreret lige under månens overflade. Forskerne foreslår, at Io kan have en blød øvre kappe eller endda et smeltet hav under sin skorpe.

Det globale syn på Ios vulkanske aktivitet skabt af forskerholdet er baseret på analysen af ​​266 vulkanske hotspots. Dette omfattende varmekort giver værdifuld indsigt i fordelingen og intensiteten af ​​den vulkanske aktivitet på tværs af månen. Det fremhæver også vigtigheden af ​​at studere Io's poler, som havde fået lidt opmærksomhed i tidligere forskning.

At forstå dynamikken i Ios vulkanisme er afgørende for at opklare mysterierne om planetarisk geologi og de processer, der former himmellegemer. Fremtidige undersøgelser vil utvivlsomt bygge på disse resultater og potentielt tilbyde endnu mere detaljeret indsigt i den spændende vulkanske aktivitet i Io.

FAQ

Hvad er hovedkilden til varme til Ios vulkanske aktivitet?

Den vigtigste varmekilde til Ios vulkanske aktivitet menes at være tidevandsopvarmning forårsaget af Jupiters tyngdekraft. Ændringer i afstanden mellem Io og Jupiter resulterer i friktion i månens stenede materiale, der producerer varme.

Hvor er varmen, der er ansvarlig for Ios vulkanske aktivitet, placeret?

Den nye forskning tyder på, at varmen, der er ansvarlig for Ios vulkanske aktivitet, er koncentreret lige under månens overflade, især langs dens lavere breddegrader. Dette fund indikerer muligheden for en blød øvre kappe eller endda et smeltet hav under Ios skorpe.

Hvordan blev det globale syn på Ios vulkanske aktivitet skabt?

Det globale syn på Ios vulkanske aktivitet blev skabt ved at analysere varmeemissionsdata opnået fra sensorer på Juno-rumfartøjet. Forskerne kombinerede nye data fra Junos kredsløb omkring Jupiters poler med tidligere data for at kortlægge 266 vulkanske hotspots på tværs af Io.

Hvorfor er det vigtigt at studere Ios poler?

At studere Ios poler er afgørende for at forstå fordelingen og intensiteten af ​​vulkansk aktivitet på månen. Tidligere forskning har hovedsageligt fokuseret på Ios ækvator, og man vidste kun lidt om dens poler. Den nye undersøgelse fremhæver behovet for at undersøge polarområderne for at få en omfattende forståelse af Ios vulkanske processer.

kilde: phys.org