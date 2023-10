Simulering af langsigtet radionuklidmigrering i sprækkede bjergarter ved hjælp af geoteknisk centrifugemodellering

Forskere fra Zhejiang University har udviklet en ny metode til at simulere transporten af ​​radionuklider eller forurenende stoffer gennem småskala fraktureret granit ved hjælp af geoteknisk centrifugemodellering. Dette er især vigtigt for at forstå de langsigtede transportproblemer i store rumlige og lange tidsmæssige skalaer. Dyb geologisk deponering er en bredt accepteret metode til håndtering af radioaktivt affald, men der er risiko for potentielle lækager eller ændringer i det geologiske miljø, som kan føre til migration af radionuklider til biosfæren.

Traditionelle feltovervågningsmetoder var utilstrækkelige til at løse disse langsigtede transportproblemer. Forskerne har dog udnyttet 3D-printteknologiens muligheder til at skabe et unikt strukturelt design til brudte stenprøver med justerbar permeabilitet. Ved at kombinere dette med et forseglet kontrolapparat var de i stand til at udføre eksperimenter med både normal tyngdekraft og hypertyngdekraft for at vurdere barriereydelsen af ​​sprækkede sten med lav permeabilitet.

Hypergravity-eksperimentet blev oprindeligt brugt til at simulere transport af forurenende stoffer i jord, men dets virkninger på opbrudt sten forblev ukendt. Forskerne brugte den 3D-printede frakturnetværksmodel og hypertyngdekraftseksperimentet til at udfylde dette videnshul. Resultaterne viste, at denne metode med succes kunne evaluere den langsigtede barriereydelse af sprækket sten med lav permeabilitet.

Dette gennembrud har betydelige konsekvenser for området for dyb geologisk deponering. Forskerne håber, at deres resultater vil inspirere til yderligere udforskning af potentialet ved hypertyngdekraftseksperimenter og 3D-printede brudnetværk i vurderingen af ​​den langsigtede levedygtighed af bortskaffelsesmetoder. Denne forskning åbner op for nye muligheder for at studere transporten af ​​radionuklider eller forurenende stoffer i sprækket bjergart og forbedre sikkerheden ved dyb geologisk deponering af nukleart affald.

