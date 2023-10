Forskere analyserer fordelingen af ​​neandertaler-DNA i moderne mennesker

Forskere ved Universitetet i Genève (UNIGE) har gennemført en undersøgelse, der analyserer fordelingen af ​​neandertaler-DNA i moderne menneskers genomer gennem de sidste 40,000 år. Undersøgelsen, offentliggjort i Science Advances, giver indsigt i neandertalernes og moderne menneskers fælles historie.

Undersøgelsen afslører, at moderne mennesker, der stammer fra Afrika, begyndte at erstatte neandertalere i den vestlige del af Eurasien for 40,000 år siden. Denne udskiftning skete gradvist over flere årtusinder, hvilket førte til integrationen af ​​neandertaler-DNA i moderne menneskers genomer.

Forskerne undersøgte tilstedeværelsen af ​​neandertaler-introgressionsgradienter efter menneskelige udvidelser ved at analysere eurasiske palæogenomer. De fandt ud af, at udvidelsen uden for Afrika resulterede i rumlige gradienter af neandertaler-forfædre, der varede ved gennem tiden. Udvidelsen af ​​tidlige neolitiske bønder spillede en væsentlig rolle i at reducere neandertaler-introgression i europæiske befolkninger sammenlignet med asiatiske befolkninger.

Genom-sekventering og sammenlignende analyse har fastslået, at neandertalere og moderne mennesker blandede sig, hvilket resulterede i cirka to procent af neandertaler-DNA i nutidens eurasiere. Denne procentdel varierer lidt mellem regioner i Eurasien, hvor asiatiske befolkninger har en lidt højere andel af neandertaler-DNA end europæiske befolkninger.

En hypotese til at forklare denne forskel er, at naturlig udvælgelse kan have haft forskellige virkninger på neandertalergener i forskellige populationer. UNIGE-forskerne foreslår dog en alternativ hypotese baseret på migrationsstrømme. Ifølge deres hypotese, jo længere man bevæger sig væk fra Afrika, jo højere er andelen af ​​neandertaler-DNA, da neandertalere primært var placeret i Europa.

For at teste denne hypotese brugte forskerne en database med mere end 4,000 genomer fra individer, der levede i Eurasien i løbet af de sidste 40 årtusinder. De statistiske analyser afslørede, at palæolitiske jæger-samlere i Europa havde en lidt højere andel af neandertaler-DNA end dem i Asien. Men under overgangen til den neolitiske periode faldt andelen af ​​neandertaler-DNA i europæiske befolkninger. Dette fald faldt sammen med ankomsten af ​​de første bønder fra Anatolien, som bar en lavere andel af neandertaler-DNA. Krydsning mellem disse bønder og de europæiske befolkninger fortyndede neandertaler-DNA'et yderligere.

Undersøgelsen fremhæver brugen af ​​gamle genomer og arkæologiske data til at spore historien om hybridiserede arter. Det giver også en reference til fremtidige undersøgelser for at påvise genetiske profiler, der afviger fra gennemsnittet og kan have fordelagtige eller ufordelagtige virkninger.

kilder:

- Videnskabens fremskridt: "Tidligere menneskelige udvidelser formede det rumlige mønster af neandertalers herkomst"

- Universitetet i Genève: "Tidligere menneskelige udvidelser formede det rumlige mønster af neandertalers herkomst"