Ny metode giver mulighed for samtidig genmodifikation hos dyr

Forskere fra ETH Zürich har udviklet en metode, der giver mulighed for flere genmodifikationer i cellerne i et enkelt dyr ved hjælp af CRISPR-Cas-gensaksen. Cellerne i individuelle organer er genetisk modificeret på en mosaik-lignende måde, hvor hver celle kun har ét gen ændret. Denne metode gør det muligt for forskere at studere virkningerne af forskellige genændringer i et enkelt eksperiment.

Forskerne har med succes anvendt denne tilgang i voksne mus, hvilket markerer første gang, det er blevet gjort i levende dyr. De brugte det adeno-associerede virus (AAV) til at levere instruktioner til musenes celler til genedestruktion. Ved at inficere musene med en blanding af vira med forskellige instruktioner, var de i stand til at slukke for forskellige gener i hjernens celler.

Ved hjælp af denne metode fik forskerne ny indsigt i en sjælden genetisk lidelse hos mennesker kendt som 22q11.2 deletionssyndrom. De fokuserede på 29 gener i den kromosomale region forbundet med sygdommen og opdagede, at tre af disse gener spiller en væsentlig rolle i hjernecelledysfunktion. Undersøgelsen afslørede også mønstre i musecellerne, der minder om skizofreni og autismespektrumforstyrrelser. Denne nye information kan potentielt føre til udvikling af lægemidler, der kompenserer for den unormale genaktivitet.

Metoden har anvendelser ud over at studere denne særlige genetiske lidelse. Det kan bruges til at studere andre genetiske lidelser og sygdomme med flere involverede gener. Forskerne planlægger at øge antallet af modificerede gener fra de nuværende 29 til flere hundrede pr. eksperiment. De har søgt patent på teknologien og etablerer et spin-off for at videreudvikle og udnytte denne metode.

kilder:

– ETH Zürich: Forskere modificerer samtidig snesevis af gener i mange organer med en enkelt CRISPR-Cas9-behandling

– Natur: Multipleksede enkeltcellede CRISPR-Cas9 knockouts afslører genspecifikke roller i cellelevedygtighed