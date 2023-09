Fremtiden for genetisk forskning: fremskridt inden for CRISPR-teknologi

Forskere ved ETH Zürich har gjort betydelige fremskridt inden for genetisk modifikation med deres nye metode, der giver dem mulighed for genetisk at modificere hver celle forskelligt i dyr. Denne banebrydende teknik har potentialet til at revolutionere genetisk forskning ved at gøre det muligt for forskere at studere virkningerne af flere genmodifikationer i et enkelt eksperiment. Tidligere skulle forskere udføre adskillige dyreforsøg, der hver især fokuserede på en anden genmodifikation. Den nye metode, der bruger CRISPR-Cas-gensaksen, laver samtidig flere genændringer i cellerne i et enkelt dyr, der ligner en mosaik. Mens hver celle kun har ét gen ændret, varierer modifikationerne på tværs af forskellige celler i organet, hvilket giver mulighed for præcis analyse.

I en banebrydende undersøgelse offentliggjort i Nature anvendte ETH Zürich-forskerne med succes denne metode på voksne mus. Ved at bruge det adeno-associerede virus (AAV) som et leveringssystem var de i stand til at målrette og modificere specifikke gener i musenes celler. Forskerne fokuserede på 29 gener, der er aktive i musehjernen, og studerede RNA-profilerne af individuelle hjerneceller efter at have modificeret hvert gen. Gennem denne analyse opdagede de tre gener, der primært er ansvarlige for hjernecelledysfunktion i en sjælden genetisk lidelse kendt som 22q11.2 deletionssyndrom. Derudover fandt de mønstre i musecellerne, der ligner symptomer på skizofreni og autismespektrumforstyrrelser.

Evnen til at studere genetiske lidelser hos fuldvoksne dyr fremmer forskningen på området betydeligt. Den nye teknik er især værdifuld for komplekse sygdomme som skizofreni, hvor flere gener spiller en rolle. Denne metode kan bruges til at undersøge genernes unormale aktivitet og udvikle lægemidler, der kan kompensere for disse abnormiteter. Forskerne søger allerede at udvide antallet af modificerede gener pr. eksperiment fra 29 til flere hundrede, hvilket gør tilgangen endnu mere kraftfuld.

ETH Zürich har søgt patent på denne innovative teknologi, og forskerne planlægger at etablere et spin-off for at videreudvikle og udnytte metoden. Fremskridtene inden for CRISPR-teknologi har åbnet uendelige muligheder for biomedicinsk forskning, hvilket gør det muligt for forskere at få et væld af informationer fra et enkelt eksperiment og fremskynde søgen efter de molekylære årsager til komplekse genetiske sygdomme.

