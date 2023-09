Oplåsning af Patescibakteriers hemmeligheder: Ny indsigt i deres livsstil og molekylære mekanismer

Patescibakterier, en gruppe gådefulde og små mikrober, har længe undret videnskabsmænd på grund af deres unikke overlevelsesstrategier. Mens kun nogle få typer Patescibakterier kan dyrkes i laboratoriet, findes de i forskellige miljøer og er kendt for at ligge på overfladen af ​​større værtsmikrober.

Traditionelt har forskere observeret, at patescibakterier mangler de gener, der er nødvendige for vigtige livsopretholdende molekyler som proteiner, fedtsyrer og nukleotider. Dette har ført til den hypotese, at disse bakterier er afhængige af andre bakterier for at opfylde disse krav.

En nylig undersøgelse offentliggjort i Cell har kastet lys over Patescibakteriers mystiske livsstil ved at optrevle deres molekylære mekanismer. Dette gennembrud blev muliggjort af udviklingen af ​​en metode til genetisk at manipulere disse bakterier, hvilket åbnede nye muligheder for forskning.

Blandt de involverede forskerhold, ledet af Joseph Mougous fra University of Washington School of Medicine og Howard Hughes Medical Institute, stammer deres interesse for Patescibacteria fra det faktum, at disse bakterier er en del af det "mikrobielle mørke stof." Mikrobielt mørkt stof refererer til det genetiske materiale fra dårligt forståede bakterier, der dukker op i storstilede genomiske analyser.

Den specifikke gruppe af Patescibakterier, der er undersøgt i denne forskning, tilhører Saccharibakterierne, som almindeligvis findes i det menneskelige orale mikrobiom. Saccharibakterier er især afhængige af Actinobacteria som deres vært i mundhulen. Ved genetisk at manipulere Saccharibacteria identificerede forskerne essentielle gener for deres vækst og opdagede mulige faktorer involveret i deres interaktion med værtsceller.

Disse faktorer omfatter celleoverfladestrukturer til binding til værtsceller og et specialiseret sekretionssystem til næringsstoftransport. Time-lapse mikroskopisk fluorescerende billeddannelse afslørede den komplekse livscyklus for Saccharibakterier, hvor nogle fungerer som moderceller og genererer små sværmeriske afkom, der søger efter nye værtsceller.

Ved at dykke ned i patescibakteriers genetik og mekanismer håber forskerne at kunne låse op for deres potentielle bioteknologiske anvendelser og få en dybere forståelse af de roller, som disse mystiske organismer spiller. Denne forskning blev muliggjort gennem en samarbejdsindsats faciliteret af Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), hvor forskere fra forskellige discipliner samles for at fremme mikrobiomstudier.

Samlet set giver denne undersøgelse et afgørende indblik i Patescibakteriers biologi og lægger grundlaget for yderligere undersøgelser af deres unikke livsstil og funktioner.

kilder:

– Joseph D. Mougous et al., Genetisk manipulation af Patescibacteria giver mekanistisk indsigt i mikrobielt mørkt stof og den epibiotiske livsstil, Cell