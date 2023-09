Genopdagelse forbedrer forståelsen af ​​rodhårvækst og nitratsøgning i græsser

Forskere ved Washington State University har identificeret et gen, kaldet "BUZZ", der spiller en afgørende rolle i væksten af ​​rodhår i planter. Rodhår er små strukturer, der hjælper planter med at absorbere vand og næringsstoffer fra jorden. Opdagelsen af ​​dette gen kaster ikke kun lys over mekanismerne for rodvækst, men har også potentialet til at forbedre bæredygtig afgrødeproduktion.

BUZZ-genet blev fundet at regulere rodvækst, både med hensyn til hastigheden og lateral rodinitiering, som reaktion på koncentrationen af ​​nitrater i jorden. Kvælstof er et vigtigt næringsstof for plantevækst, og nitrater er en primær kilde til nitrogen. At forstå, hvordan planter finder og bruger nitrater, kan have betydelige konsekvenser for landbruget, befrugtningspraksis og miljømæssig bæredygtighed.

Interessant nok er BUZZ-genet udtrykt i lave niveauer og var aldrig blevet beskrevet før. Dette gjorde dets identifikation udfordrende. Genet menes at være bevaret på tværs af forskellige græsarter, herunder vigtige afgrøder som hvede, ris, majs og byg. Forbedring af disse afgrøders evne til at finde og effektivt udnytte nitrater kan have en dyb indvirkning på den globale fødevareproduktion.

Forskerne dykker nu dybere ned i de mekanismer, der styres af BUZZ-genet. Ved at optrevle de specifikke funktioner af dette gen håber de at afdække mere indsigt i nitratforsøgning og udvikling af rodsystem.

Undersøgelsen blev ledet af ph.d.-studerende fra Washington State Universitys laboratorium sammen med samarbejdspartnere fra andre institutioner. Resultaterne fremhæver vigtigheden af ​​grundforskning for at forstå grundlæggende biologiske processer, som i sidste ende kan føre til praktiske anvendelser inden for afgrødeforbedring og bæredygtighed.

