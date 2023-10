Forstærkende gravitationsbølgetest af generel relativitet mod astrofysiske antagelser

Generel relativitetsteori (GR) har været en utrolig succesfuld tyngdekraftsmodel, der har bestået hver eneste test, der er blevet kastet på den, med glans. Det er dog kendt for at være ufuldstændigt og stemmer ikke helt overens med andre fundamentale fysikteorier. Gravitationsbølger (GW'er) detekteret af LIGO-eksperimentet giver et nyt vindue til at undersøge gyldigheden af ​​GR. Ved at studere afvigelserne mellem forudsagte og observerede GW-bølgeformer kan fysikere søge efter fysik ud over GR.

For at analysere GW-dataene anvendes Bayesianske sandsynlighedsmodeller. Disse modeller beregner sandsynligheden for en bølgeform givet dataene. Det involverer at relatere modelparametre, der beskriver afvigelser fra GR og populationen af ​​sorte huller, til de observerede data. Bayesiansk analyse er også afhængig af priors, som er sandsynlighedsfordelinger, der repræsenterer forudgående viden om parametrene. Priorer kan være informative eller uinformative, afhængigt af vores forudgående forståelse af parametrene.

En udfordring ved at teste GR ved hjælp af GW-data er den stærke korrelation mellem parametrene, der beskriver populationen af ​​sorte hul-binære filer og parametrene, der beskriver afvigelser fra GR. Dårlige antagelser om sorte hul-populationen kan påvirke slutningen om afvigelser fra GR. Hvis man for eksempel antager en ensartet forud for sorte hul-populationen, når den faktisk følger en magtlovfordeling, vil det føre til et skævt resultat.

For at demonstrere virkningen af ​​astrofysiske antagelser sammenlignede forfatterne modeller med ensartede priors med modeller med astrofysisk motiverede priors. Resultaterne viste signifikante forskelle i de posteriore fordelinger. Inkluderingen af ​​astrofysisk information førte til en præference for binære filer med mere lige masseforhold, hvilket resulterede i en lavere fusions chirp-masse og en mere negativ afvigelseskoefficient.

Forfatterne brugte også LIGO-data til at begrænse massen af ​​gravitonen, en hypotese partikel, der medierer gravitationsinteraktioner. Ved at inkludere astrofysiske priors blev begrænsningen på gravitonens masse reduceret, hvilket viste større støtte for en masseløs graviton og mindre støtte for afvigelser fra GR.

Som konklusion understreger forfatterne vigtigheden af ​​at inkludere astrofysiske forudsætninger i test af GR ved hjælp af GW-data. Disse priors hjælper med at reducere bias fra uinformative priors og forbedrer nøjagtigheden af ​​slutninger. Det er dog vigtigt at prøve det tidligere rum korrekt og være opmærksom på potentielle skævheder, der stadig kan eksistere.

- Kilder:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. "Forstærkende gravitationsbølgetest af generel relativitet mod astrofysiske antagelser" (Preprint, arXiv)