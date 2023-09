Ny Point-of-Care-analyse til hurtig detektion af Monkeypox Virus

Et proof-of-concept-studie offentliggjort i The Lancet Microbe introducerer et lovende point-of-care assay til hurtig påvisning af abekoppevirus (MPXV). Forskerne fra Australien udviklede assayet baseret på isotermisk amplifikation og CRISPR-Cas-teknologi. Med sin høje sensitivitet og specificitet fungerede assayet godt sammenlignet med gold-standard kvantitative polymerase chain reaction (qPCR) assay.

Abekopper er en zoonotisk sygdom forårsaget af MPXV, et stort dobbeltstrenget DNA-virus. Selvom det primært er rapporteret hos mænd, der har sex med mænd, er tilfælde også blevet observeret hos kvinder og spædbørn. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede abekopper en nødsituation for folkesundheden mellem juli 2022 og maj 2023 på grund af dens pludselige opståen, hurtige spredning og mangel på information om vaccineeffektivitet.

I øjeblikket er den gyldne diagnostiske metode til MPXV-detektion qPCR, som kræver specialiseret udstyr og uddannet personale. Diagnose sker typisk i specialiserede laboratorier, og det kan tage flere dage efter prøveindsamling at opnå resultater, især i lav-ressource indstillinger.

I denne undersøgelse udviklede forskerne en point-of-care assay med navnet "MPXV-CRISPR" til hurtig MPXV-detektion. Assayet involverer ekstraktion af genomisk DNA (gDNA) fra kliniske prøver, efterfulgt af amplifikation og detektion ved hjælp af CRISPR-Cas12a-medieret DNA-spaltning. Det kan udlæses ved hjælp af fluorescens-baserede og lateral-flow strip metoder.

Assayet viste en klinisk sensitivitet på 100 % og en specificitet på 99.3 % sammenlignet med qPCR-assayet og et panel af virale og bakterielle patogener. Den laterale flow-aflæsning opnåede en sensitivitet på 100 % og en specificitet på 98.6 % for MPXV, uden krydsreaktivitet mod andre vira.

MPXV-CRISPR-assayet kan være et værdifuldt værktøj til hurtig diagnosticering af MPXV på plejestedet i miljøer med lav ressource. Det kan udføres på cirka 45 minutter, hvilket giver hurtige og præcise resultater. Yderligere forskning anbefales for at udvide rækken af ​​cirkulerende MPXV-slægter, som assayet målretter mod.

– Definitioner: Abekoppervirus (MPXV): Et stort dobbeltstrenget DNA-virus, der forårsager abekopper, en zoonotisk sygdom, der rammer både mennesker og dyr. MPXV-CRISPR: Et point-of-care assay til hurtig detektion af MPXV baseret på isotermisk amplifikation og CRISPR-Cas-teknologi. Point-of-care assay: En diagnostisk test designet til at blive udført på det sted, hvor en patient er til stede, og giver hurtige resultater uden behov for specialiseret laboratorieudstyr eller uddannet personale. Isotermisk amplifikation: En metode til at amplificere nukleinsyrer ved en konstant temperatur, hvilket eliminerer behovet for en termisk cykler. CRISPR-Cas-teknologi: Et genredigeringsværktøj, der bruger CRISPR RNA (crRNA) og CRISPR-associerede (Cas) proteiner til at målrette specifikke DNA-sekvenser til spaltning og modifikation.