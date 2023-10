Afsløring af galaksernes hemmeligheder: Indsigt fra GALAXY CRUISE og Citizen Astronomers

GALAXY CRUISE har i samarbejde med borgerastronomer og ved hjælp af de avancerede billeder fra Subaru-teleskopet begivet sig ud på en mission for at opklare galaksernes mysterier. Ved at undersøge disse billeder har projektet gjort en banebrydende opdagelse: Når galakser kolliderer og smelter sammen, udviser de øgede aktiviteter. Denne åbenbaring har kastet lys over universets mangfoldige natur, som skylder dets forskellige galakser disse kosmiske kollisioner over enorme tidsrum.

GALAXY CRUISE, ledet af National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ), er et borgervidenskabsprojekt, der har sejlet det kosmiske hav siden 2019. Borgerastronomer har efter at have modtaget omfattende uddannelse ydet væsentlige bidrag til projektet, hvilket har gjort det muligt for forskere at lave enestående opdagelser om interaktioner og sammensmeltninger af galakser.

Projektet inviterede borgerastronomer til at hjælpe med at identificere interagerende galakser fra dybe billeder taget af Subaru-teleskopet med Hyper Suprime-Cam (HSC). Disse individer er måske ikke professionelle astronomer, men gennem uddannelse leveret af fagfolkene er de blevet dygtige til at klassificere galakser. I løbet af 2.5 år lavede cirka 10,000 borgerastronomer mere end 2 millioner klassifikationer, hvilket ikke ville have været muligt af professionelle astronomer alene.

Analysen af ​​disse borgerforskeres klassifikationer afslørede, at de var bemærkelsesværdigt nøjagtige. De dybe HSC-billeder spillede en afgørende rolle for at opnå denne høje nøjagtighed, da de afslørede tidligere skjulte karakteristika, såsom spiralarme i galakser, der tidligere var klassificeret som elliptiske. Desuden har GALAXY CRUISE med succes fanget fintetræk, der indikerer galakse-interaktioner, takket være følsomheden og opløsningen af ​​HSC-billederne.

Dette projekt har ikke kun identificeret normale galakser, der udviser tegn på interaktion, men også identificeret galakser, der i øjeblikket gennemgår voldelige fusioner. Disse voldelige fusioner har væsentligt forvrænget former, hvilket demonstrerer den enorme kraft bag de visuelle klassifikationer lavet af et stort antal borgerastronomer.

Et af de vigtigste resultater af GALAXY CRUISE er, at interagerende galakser, især dem, der er involveret i voldelige fusioner, udviser forhøjede niveauer af stjernedannelsesaktivitet og øget aktivitet i supermassive sorte huller. Disse resultater tyder på, at den endelige sammensmeltning af galakser udløser en stigning i intern aktivitet. Disse resultater er offentliggjort i den første videnskabelige artikel fra GALAXY CRUISE, der repræsenterer en væsentlig milepæl for både astronomer og deltagende borgerforskere.

GALAXY CRUISEs tilgang til at identificere fusionerende galakser gennem visuel klassificering, på trods af dens tidskrævende natur, har vist sig at være en kraftfuld metode til at konstruere en omfattende prøve af fusioner. Denne tilgang kombineret med højkvalitetsbillederne fra Subaru-teleskopet har givet forskerne en større forståelse af galaksernes dynamik og forviklinger.

Kilder: GALAXY CRUISE-projektet, National Astronomical Observatory of Japan