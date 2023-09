Betydningen af ​​gas i Galaxy Breathing

Gas spiller en afgørende rolle i galaksers livscyklus. Mens stjerner og galakser længe har været i fokus for astronomiske observationer, er det først for nylig, at forskere har været i stand til at se og bedre forstå gassens betydelige indvirkning på dannelsen og udviklingen af ​​disse kosmiske strukturer.

Udtrykket "gas" refererer til det interstellare medium, som kan findes mellem galakser, såvel som den cirkumgalaktiske gas, der tæt omgiver en galakse. Disse udtryk bruges af astronomer til at beskrive de forskellige områder af gas, men der er ingen streng grænse mellem dem.

Astronomer er begyndt at optrevle den indviklede strøm af gas mellem galakser, deres cirkumgalaktiske medium og det intergalaktiske medium. Denne strømning spiller en afgørende rolle i reguleringen af ​​stjernedannelsen, da den igangværende indånding af gas er afgørende for fødslen af ​​nye stjerner. Når denne strøm ophører, ophører dannelsen af ​​stjerner også.

Processen med galakseånding involverer samspillet mellem stjerner, tyngdekraften og gassens temperatur og tæthed. Da universet blev dannet, samledes gas i galakser og fødte stjerner. Når stjerner dør, driver de gas tilbage i det omgivende rum, som i starten er varmt og diffust. Men når gassen forlader galaksen, afkøles den, og dens tæthed øges. Dette gør det muligt for tyngdekraften at trække gassen tilbage ind i galaksen, hvor den kan kollapse og danne nye stjerner.

Astronomer har formået at observere gasstrømmen ind og ud af galakser siden 1960'erne ved hjælp af lyset fra fjerne kvasarer. De har opdaget, at den cirkumgalaktiske gas tæt på galakser har en højere metallicitet, hvilket indikerer, at den er resultatet af gas, der udstødes af stjerner. Gassen i det cirkumgalaktiske medium fungerer også som brændstofkilde til stjernedannelse i galakser.

Storskalaundersøgelser har afsløret, at gassen i det cirkumgalaktiske medium er op til 1,000 gange tættere end den gas, der findes i det intergalaktiske medium. Temperaturen på denne gas varierer fra 10,000 til 1 million Kelvin, hvilket gør den både varmere og køligere end den intergalaktiske gas. At studere den indstrømmende gas er imidlertid udfordrende på grund af signaler, der overlappes af dem fra galakserne selv.

Årsagen til den udstrømmende gas, som er lettere at observere, er fortsat usikker. Det kan være et resultat af supernovaer, stjernevinde eller endda sort hul-feedback. Ikke desto mindre, uanset den specifikke årsag, ophører gasstrømmen til sidst, hvilket fører til udslukning af stjernedannelse i galakser. Når en galakse bliver stille, vil den ikke længere danne stjerner og vil fremstå rød i farven.

Selvom der stadig er meget at lære om galaktisk vejrtrækning, giver simuleringer astronomerne nyttige indsigter. FIRE-simuleringen modellerer for eksempel dannelsen og udviklingen af ​​galakser over milliarder af år, hvilket gør det muligt for forskere at visualisere strømmen af ​​gas ind og ud af disse kosmiske strukturer.

Afslutningsvis er gas en vital komponent i processen med galakseånding. At forstå gassens rolle i stjernedannelse og galaksers livscyklus er afgørende for at forstå oprindelsen af ​​stjerner, planeter og endda livet selv.

