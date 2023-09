Forstå hvordan galakser trækker vejret:

I århundreder fokuserede astronomer deres opmærksomhed på stjerner og galakser, kun for at opdage, at størstedelen af ​​stoffet i en galakse faktisk er gas. Med fremskridt inden for teknologi er astronomer nu i stand til at observere og studere strømmen af ​​gas ind og ud af galakser og kaste lys over disse kosmiske strukturers åndedrætsproces. Når en galakse holder op med at trække vejret, går stjernedannelsen i stå.

Gas findes i forskellige former i rummet. Når det opholder sig mellem galakser, omtales det som det intergalaktiske medium, mens gas, der omgiver en galakse, er kendt som cirkumgalaktisk gas. Disse er ikke særskilte barrierer, men snarere navne, der bruges af astronomer til at beskrive disse forskellige faser af gas.

Gasstrømmen mellem en galakse, dens cirkumgalaktiske medium og det intergalaktiske medium er afgørende for at regulere stjernedannelsen. Stjerner, tyngdekraft og gastemperatur og tæthed spiller alle en rolle i denne proces. Efterhånden som gas samles i galakser og stjerner dannes, bliver gassen til sidst drevet ud igen, når stjerner dør, især som supernovaer. Gassen er på dette stadium varm og diffus og modstår komprimering.

Men efterhånden som gassen forlader galaksen og afkøles, øges dens tæthed, hvilket tillader tyngdekraften at udøve et stærkere træk. Gassen trækkes derefter tilbage i galaksen, hvor den kan kollapse til skyer og give anledning til nye stjerner. Denne cyklus af gasgenbrug er det, der gør det muligt for galakser at fortsætte med at trække vejret.

Astronomer opdagede oprindeligt konceptet om galaktisk vejrtrækning i 1960'erne, da de observerede lyset fra fjerne kvasarer, der passerede gennem gasskyer. Siden da har fremskridt inden for teknologi givet astronomer bedre værktøjer og en dybere forståelse af dette fænomen.

Ved at studere det cirkumgalaktiske medium har astronomer fundet beviser for galakseånding i form af separate gasskyer uden for galakser. Visse gasskyer har højere metalliciteter, hvilket indikerer, at de stammer fra galakser og efterfølgende blev udstødt. Denne gas med højere metallicitet er et klart tegn på gas, der allerede har været i en galakse.

Selvom det stadig er udfordrende at forstå de særlige forhold ved galaktisk vejrtrækning, har astronomer fundet ud af, at gas i det cirkumgalaktiske medium er op til 1,000 gange tættere end intergalaktisk gas. Temperaturen på denne gas varierer fra 10,000 til 1 million Kelvin, hvilket gør den både køligere og varmere end det intergalaktiske medium.

Årsagerne til gasudstrømningen er stadig usikre, med muligheder, herunder supernovaer, stjernevinde, sorte huls jetfly og feedback. Uanset de nøjagtige mekanismer, der er i spil, stopper denne åndedrætsproces til sidst, hvilket astronomer omtaler som "slukning".

At forstå, hvordan galakser ånder, er afgørende for at optrevle det indviklede forhold mellem gasstrøm, stjernedannelse og galakseudvikling. Den igangværende forskning og undersøgelser på dette område fortsætter med at uddybe vores viden om kosmos og vores plads i det.